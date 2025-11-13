Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Bandera negra y cartel advirtiendo del cierre de una de las playas afectadas en Mogán. Cober

Sigue prohibido el baño en todas las playas de Mogán y cinco de Telde

La mancha derivada de la muerte de 500 toneladas de lubinas en Melenara afecta desde hace seis días al municipio sureño, en plena temporada alta de turismo

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:01

Todas las playas del municipio de Mogán, una decena, y cinco de las existentes en la costa de Telde permanecen cerradas al baño este jueves debido al episodio de contaminación marina derivado de la muerte de más de 500 toneladas de lubinas en granjas ubicadas en la costa de Melenara.

En Mogán la prohibición de bañarse en sus calas en plena temporada alta de turismo dura ya seis días, sumándose este miércoles a la lista de playas afectadas la de Amadores, gestionada por una concesionaria.

No obstante, a pesar de los carteles que anuncian el cierre, de la presencia de banderas negras y de los avisos de los socorristas, muchos bañistas, en especial turistas de vacaciones, hacen caso omiso de estas advertencias y no dejan de disfrutar del agua.

En Telde a la clausura de las playas de Melenara, Salinetas y Aguadulce, que se prolonga ya durante una semana, se añadió este miércoles el cierre preventino de las playas de Ojos de Garza y Tufia tras los resultados de nuevos análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Las corrientes marinas han extendido la mancha orgánica a nuevas zonas del litoral teldense, provocando que persista el mal olor en algunos sectores.

El vertido que ha contaminado todo el litoral este de Gran Canaria desde hace más de una semana está compuesto de una materia orgánica en descomposición procedente de granjas de cultivo de lubinas de la empresa Aquanaria situadas en la costa de Melenara, en Telde, donde en octubre se murió el 40% de la producción de esas jaulas.

La empresa achaca la muerte de esos peces a un vertido ilegal de ácido sulfhídrico a través de un emisario submarino de la costa de Telde y ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha abierto una investigación para intentar aclarar el origen.

El Gobierno de Canarias decidió este lunes mantener la situación de alerta por contaminación marina en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (Plateca).

