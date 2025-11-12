Las playas de Tufia y Ojos de Garza también se cierran al baño El Ayuntamiento de Telde toma la decisión siguiendo la recomendación emitida por la Dirección General de Salud Pública

Rafael Falcón Telde Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:12

Melenara, Salinetas, Aguadulce y ahora Tufia y Ojos de Garza. Cinco playas teldenses están cerradas al baño por el vertido que ha contaminado el litoral del este de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Telde ha cerrado temporalmente Ojos de Garza y Tufia siguiendo la recomendación emitida por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que aconseja mantener clausurados los puntos de baño por la persistencia de contaminación orgánica en el mar.

Los días siguen pasando y aún se desconoce el origen del vertido. Los vecinos del litoral teldense han convocado una manifestación ante la falta de respuestas claras y acciones efectivas para este próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 11.00 horas desde el muelle de Melenara y a la playa de Salinetas. «Esta movilización tiene como objetivo visibilizar la profunda preocupación de la población y exigir la adopción inmediata de medidas preventivas y correctoras que garanticen la protección del ecosistema marino y la salud de quienes disfrutan y dependen de nuestras costas. La costa no puede seguir siendo un vertedero invisible», destacan.