Urgente Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
El Perchel, una de las playas de Mogán cerradas al baño. C7

Mogán estudia acciones judiciales por el vertido que mantiene cerradas todas sus playas

El municipio mantiene la prohibición al baño, que se extiende a todo su litoral

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Mogán

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:39

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, anuncia que los servicios jurídicos municipales estudian emprender acciones judiciales por el vertido que ha obligado a cerrar desde hace cinco días todas las playas del municipio en plena temperada alta de turistas.

Bueno no entiende cómo un problema que se origina en instalaciones radicadas en otro municipio (no lo nombró, pero se trata de Telde) ha derivado en un afección tan significativa al principal sector económico de Mogán y de la isla.

La alcaldesa no precisó contra quién iría dirigida la denuncia, pero avanzó que las playas seguirán cerradas. A las nueve ya anunciadas se le sumó este martes Amadores, que, según el edil local de Playas, Willy García, izó la bandera roja.

El vertido que ha contaminado todo el litoral este de Gran Canaria desde hace más de una semana está compuesto de una materia orgánica en descomposición procedente de granjas marinas ubicadas en la costa de Melenara.

Noticias relacionadas

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias para investigar el vertido

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias para investigar el vertido

El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces

El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces

