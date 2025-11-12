Pedro Sánchez: «Nosotros, como los vecinos, somos víctimas del vertido en Telde» El gerente de Aquanaria, empresa propietaria de dos granjas marinas en Melenara, se congratula de que Fiscalía abriera diligencias para esclarecer el origen de una auténtica «catástrofe»

Las playas teldenses de Melenara, Salinetas y Aguadulce continúan cerradas al baño. Los días siguen pasando y aún se desconoce el origen de este vertido que ha contaminado el litoral del este de Gran Canaria. La empresa Aquanaria, propietaria de dos de las granjas marinas de Melenara, emitió el pasado 31 de octubre un comunicado en el que destacaba que «el 3 de octubre de 2025, un pescador local alertó a personal de la empresa de la presencia de un vertido extraño y de apariencia química en aguas próximas al emisario submarino n.º 222, de titularidad municipal, frente a la costa de Melenara. El pescador advirtió que dicho vertido consideraba que podría estar afectando a las jaulas de cultivo cercanas».

Aquanaria formuló denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil, trasladada igualmente a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los causantes y exigir las responsabilidades que procedan. La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas abrió diligencias desde el 17 de octubre. Esta rama especializada del Ministerio Fiscal trata de determinar la causa, el origen y la posible autoría del vertido, así como la relevancia penal o no de los hechos. Casi desde el mismo día en que se recibió la denuncia, ofició al Seprona de la Guardia Civil para que realizaran todas las actuaciones necesarias y también le pidió a los ayuntamientos de los municipios afectados que le remitieran los resultados de todas las muestras realizadas y le informaran de las playas que han cerrado.

Pedro Sánchez, gerente de Aquanaria, se congratula de la apertura de diligencias para esclarecer el origen de una auténtica «catástrofe», como él resume. «Desde el primer día tuvimos claro que algo había sucedido, ya que los peces no mueren porque sí. Estamos colaborando con el Seprona desde el primer momento, ya que lo que nos interesa es conocer qué ha sucedido».

Ampliar Imagen de la playa de Salinetas. Arcadio Suárez

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, desveló el pasado lunes que fue un «vertido ilegal» de ácido sulfhídrico en el mar lo que provocó la mortandad de peces en las jaulas marinas de Telde y que ha provocado la contaminación orgánica que ha afectado a la costa insular entre este municipio y Mogán.

Aquanaria está ahora con el recuento final de pérdidas y su gerente adelanta que «nos vamos a quedar cortos en el balance que hicimos inicialmente de 15 millones de euros, creemos que las pérdidas serán mayores». Una de las dos granjas que tiene Aquanaria, la más próxima al puerto de Taliarte, estaba al 60% de su desmantelamiento ya que la concesión no sería renovada y será sustituida por otra más alejada de la costa.

Durante todo este proceso, los vecinos de Salinetas y Melenara están muy preocupados. Se ven pancartas en balcones y ventanas de la costa exigiendo soluciones e incluso contra las jaulas marinas. Pedro Sánchez, gerente de Aquanaria, destaca que «entendemos perfectamente el disgusto de los vecinos pero nosotros, al igual que ellos, somos víctimas de este vertido y no causantes».

Toda esta situación ha alterado el litoral teldense. Ante la falta de respuestas claras y acciones efectivas, las asociaciones vecinales han decidido convocar una manifestación este próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 11.00 horas desde el muelle de Melenara y a la playa de Salinetas. «Esta movilización tiene como objetivo visibilizar la profunda preocupación de la población y exigir la adopción inmediata de medidas preventivas y correctoras que garanticen la protección del ecosistema marino y la salud de quienes disfrutan y dependen de nuestras costas. La costa no puede seguir siendo un vertedero invisible», destacan.