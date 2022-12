La oposición acusa al tripartito de contratar a dedo 3,1 millones de euros en el carnaval

De los 4,2 millones de euros que costó el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria este año, solo salieron a concurso público 1,1 millones de euros. El resto se encargó a dedo, sin concurrencia pública y al margen del cumplimiento de la ley de contratos, según la denuncia hecha por el Partido Popular y Ciudadanos en el pleno de este viernes.

«Ustedes tienen una empresa que gastado 4,2 millones que no cumple los procedimientos que establece ley y que faltan 3 millones (por justificar)», expuso la portavoz del PP, Pepa Luzardo, tras revisar las facturas gestionadas por la Sociedad de Promoción, «son todas facturas a dedo por importe de más 100.000 euros y eso no es regular».

Según la información facilitada por el PP, solo se ha publicitado ocho contratos mayores, gestionados a través de concursos, y otros 16 contratos menores. «Eso solo es 1,1 millones de euros», prosiguió Luzardo, « de los 3,1 millones restantes no aparece ni una factura en el portal de transparencia».

La concejala conservadora anunció que había presentado una denuncia de estos hechos ante el Comisionado de Transparencia. «Esto, comparado con el congreso de lujo de san Bartolomé de Tirajana por 500.000 euros es una bomba. Lo que vi este jueves son facturas directas y no se pide presupuesto a empresas», añadió, «me preocupa que cuando hablamos de incumplimiento de la ley, que establece procedimientos, parece que usted cree que no puede traer consecuencias penales».

En la misma línea se manifestó la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres. «Se han gastado 4 millones de euros y han dado 3 millones a dedo. Solo hay 1 millón en contratos menores. De 300 apuntes, solo hay publicados 16 contratos menores y 8 mayores», denunció.

«Debería contestar por qué los contratos recurrentes no se hacen, por qué se dan más de 3 millones a dedo, por qué se pagan facturas de forma arbitraria, por qué no se publica en el portal de transparencia… no tiene un talón en blanco», le espetó al grupo de gobierno.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, no respondió a la denuncia hecha por PP y Ciudadanos, sino que se limitó a hacer un repaso de los gastos principales de la fiesta. En cambio, optó por criticar la gestión del carnaval hecha durante la época del PP.

«Entiendo que como el PP está acostumbrado a estar en los juzgados, vaya las veces que haga falta», le dijo a Luzardo, «fue usted la que dejó una deuda de ocho millones de euros en la Sociedad de Promoción». Y aseguró que «con el PP no se sabía lo que costaba el carnaval porque derivaba los gastos a otras sociedades, como concierto de Shakira (600.000) que pagó el Hotel Santa Catalina».

Por su lado, el viceportavoz de CC, David Suárez, también apuntó que « no todo está en el portal de transparencia, ni los concursos abiertos ni los negociados sin publicidad. Esto debería estar publicado en el portal de transparencia, porque así lo fija la ley».