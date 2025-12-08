El Cabildo devuelve a Guía la decisión sobre la planta de biogás Al tratarse de una actividad complementaria de la agrícola que se desarrolla en ese suelo de La Atalaya, no cabe su declaración como proyecto de interés público o social

Vista del barrio de La Atlaya y, a la izquierda, de la zona donde iría la planta de biogás.

Jesús Quesada Guía Lunes, 8 de diciembre 2025, 05:40

El Cabildo de Gran Canaria ha decidido no admitir la solicitud que le hizo el Ayuntamiento de Santa María de Guía para la declaración de interés público o social de la planta de tratamiento y valoración de destríos del sector agropecuario para producción de biogás y compostaje proyectada en Matas Blancas, cerca del núcleo urbano de La Atalaya, por la empresa Conagrican, declarando concluso el procedimiento y ordenando el archivo del expediente.

La Consejería de Política Territorial cierra así la puerta que quiso abrir el Gobierno municipal cuando, el pasado julio, decidió no conceder la licencia de obra a esa planta de biogás, pero al mismo tiempo acordó remitir el proyecto al Cabildo para su posible declaración de interés público o social. Si lo estimaba procedente, la corporación insular sería la responsable de resolver su autorización, mantenía la Junta de Gobierno Local.

La resolución del Cabildo devuelve la pelota al tejado del Consistorio, al que le recuerda que el proyecto constituye una actividad complementaria de la agrícola que se desarrolla en esos terrenos y que esa actividad, a efectos de su autorización, debe ser entendida como una actividad ordinaria, por lo que no le es aplicable el procedimiento establecido en la Ley del Suelo de Canarias para actos, construcciones y usos no ordinarios que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento.

Dicho con otras palabras, «en tanto que uso ordinario no requiere declaración previa de interés público y social para su autorización municipal», agrega la resolución de Política Territorial, que también recuerda que antes de iniciar la tramitación del proyecto la promotora de la planta de biogás pidió un informe de compatibilidad a este departamento, informe que dejó claro que su creación en ese suelo agrario no se encuentra prohibida expresamente en el planeamiento insular y resulta compatible con el régimen de usos de ese terreno.

El informe técnico municipal que usó la Junta de Gobierno Local para no conceder licencia de obra a la planta de biogás reconoce que el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa María de Guía, en su normativa de ordenación estructural, establece que la instalación de plantas de biogás «es un uso autorizable en el suelo rústico de protección agraria, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de Ordenación (PIO)», como así es.

No obstante, ese informe consideró que la ausencia de un desarrollo normativo detallado para las plantas de biogás en el PGO, en marcado contraste con la minuciosa regulación de otras instalaciones agrarias y ganaderas, demuestra que, si bien el uso está previsto y autorizado, «carece del grado de precisión suficiente para permitir su ejecución mediante una licencia urbanística».

Ampliar Recreación de la planta de biogás en la ubicación en la que está proyectada. C7

La exigencia de estudios ambientales e informes sectoriales adicionales confirma que la planificación vigente no ha resuelto todas las particularidades necesarias para su implantación, delegando la determinación de condiciones esenciales a evaluaciones externas caso por caso, agrega ese informe.

Tiene luz verde ambiental

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental había decidido meses antes, en base a la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas y la evaluación de los efectos ambientales, que la planta promovida por el Grupo Félix Santiago Melián para convertir residuos agrícolas de plataneras, papayas y raquis, así como estiércol de vacuno, en biogás y en compost «no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente» y no debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Ese acuerdo destaca «el impacto positivo principal del proyecto que supone la transición a una economía circular» al convertir residuos en un recurso con su uso eficiente y valorización energética evitando una gestión inapropiada.

5.000 firmas en contra

La decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guía de no conceder la licencia urbanística a la planta de biogás promovida cerca de La Atalaya solicitada por el promotor se adopto un día después de que los grupos políticos de la oposición, Juntos por Guía y Unidos por Gran Canaria, pidiesen la celebración de un pleno extraordinario, a propuesta de la plataforma vecinal Stop Planta de Biogás en La Atalaya, para debatir su rechazo a la implantación de esta instalación, un rechazo respaldado por más de 5.000 firmas.

El proyecto del Grupo Félix Santiago Melián, que tiene un presupuesto de unos 5 millones de euros y cuenta con una subvención de 1,96 millones de euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), permitiría el tratamiento anual de 500 toneladas de restos de papayas, 4.500 de restos de plátanos y raquis (el tronco de las manillas) y 14.370 de estiércol vacuno. La capacidad de tratamiento diaria de se estima en 74,5 toneladas.

La energía eléctrica y el calor que generase la planta cubrirían su propio consumo y parte del de la desaladora de agua de mar que la promotora explota en Roque Prieto y que ahora se autoabastece en un 40% con el aerogenerador que tiene en el extremo norte de la misma parcela. Con la electricidad del biogás la cobertura con renovables llegaría al 65%.

Del proceso de producción de biogás se obtendrían 17.131 toneladas anuales de digestatos, 14.501 serán sólidos para compost y las 2.630 líquidos para fertirrigación. Ambos se usarían en las explotaciones agrícolas del promotor y sustituirían fertilizantes sintéticos por orgánicos que favorecen la captura de carbono en suelo.