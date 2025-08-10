La Atalaya dice no a la planta de biogás: «Solo pedimos que valoren la salud pública» Los hermanos Paco y Cosme Vega, portavoces de la Plataforma Stop Planta de Biogás, solicitan a las entidades públicas que elaboren nuevos informes medioambientales sobre el proyecto valorando factores como los olores o el viento

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Domingo, 10 de agosto 2025, 22:59

Los vecinos de La Atalaya de Guía alzan la voz y piden responsabilidad a las instituciones públicas para que reconsideren implantar una planta de biogás a escasos 500 metros del núcleo poblacional. Los hermanos Paco y Cosme Vega, portavoces de la Plataforma Stop Planta de Biogás en Guía, tuvieron la oportunidad el pasado 1 de agosto de presentar en un pleno extraordinario los reclamos que desde la plataforma hacen al Ayuntamiento para que no se le conceda la licencia a la empresa Conagrican S.L. y valoren factores como el viento o los malos olores. La plataforma ha recogido más de 5.000 firmas para evitar que se construya esta planta en la ubicación prevista.

«Nuestro principal reclamo es la ubicación de esta planta, puesto que se está pretendiendo construir a medio kilómetro de un colegio y a unos 600 metros de una residencia de ancianos», indica Cosme. Además, los portavoces de la plataforma afirman con rotundidad que «no quieren una planta de biogás en La Atalaya porque no existe un espacio donde implantarla para que sea segura y no afecte a la salud pública de los que vivimos aquí».

Uno de los aspectos que no se comprenden por parte de la plataforma es que, en los informes medioambientales presentados por el Ayuntamiento de Guía y por la empresa promotora, no se haya tenido en cuenta que a unos 100 metros de donde se plantea ubicar la planta existe un antiguo vertedero que se selló hace más de diez años.

«El informe medioambiental está incompleto. Hay factores que no se han valorado», indica Paco Vega

Paco denuncia que «desde que se enterró el vertedero no han habido controles de ningún tipo, cuando durante 30 años se deberían medir los diferentes gases que continúa produciendo para garantizar que no perjudiquen a los ciudadanos». Además en los diferentes informes presentados «nunca se menciona este aspecto, con el riesgo que esto supondría si hubiera una gran explosión», señala Paco.

Otro de los factores que, según la plataforma vecinal, no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar y presentar el proyecto es la dirección del viento, puesto que cuando la planta estuviese tratando estiércol y restos agrícolas los malos olores afectarían a todo el barrio de La Atalaya.

Los portavoces de la plataforma creen que «el estudio de impacto ambiental está incompleto», ya que no se tiene en cuenta «la cercanía del vertedero, ni la proximidad con colegios o residencias de ancianos y tampoco que los camiones de estiércol pasarían por delante del núcleo urbano», indican desde la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya.

Cosme sostiene que el proyecto de la planta de biogás ha sufrido «modificaciones desde que se presentó por primera vez», puesto que «la empresa lo presentó como un proyecto doméstico para tratar los restos de la finca que tiene en posesión la sociedad y que se encuentra al lado de donde quieren ubicar la planta, pero después se ha dicho que van a traer estiércol de toda la isla, añadiendo que se construirá el doble de las dimensiones que se dijeron en un principio», señala el portavoz.

Desde la plataforma ponen el foco de la responsabilidad en el Ayuntamiento de Guía, ya que «le han dicho que sí a todo lo que han planteado sin poner ni una pega a la empresa, cuando saben que será nefasto para la población, o sea que no han tenido ningún miramiento por nosotros», critican los hermanos.

Señalan al grupo de gobierno

Paco y Cosme no se creen las palabras que dijo el alcalde en el pasado pleno extraordinario, cuando sostuvo que «Guía no ha dado ni dará la licencia para que se construya la planta de biogás en La Atalaya y si alguna institución la da, se encontrará con nuestra oposición de frente», puesto que para ellos «primero dice que está a favor y luego en contra, mientras que por detrás cuelan informes favorables para que la declaren de interés general desde el Cabildo», comentan los portavoces.

También critican que en los informes presentados, además de no tener en cuenta el vertedero sellado ni la dirección del viento, tampoco han reflejado que justamente al lado hay tanto un tanatorio como un cementerio, que se verían totalmente afectados con la implementación de la planta en la ubicación prevista.

«Ninguna institución pública ha tenido en consideración la proximidad con la población y los efectos que el viento haría repartiendo el hedor por toda la comarca, pero lo más grave es lo que ha hecho el órgano municipal, que es quien debería velar por los intereses de Guía», manifiesta Cosme.

Falta de transparencia

En el pasado pleno extraordinario convocado por los partidos de la oposición se debatió el futuro de la planta de biogás en La Atalaya al haber acordado el grupo de gobierno días atrás no conceder la licencia de obra solicitada por la promotora del proyecto. En dicho pleno los concejales que conforman el grupo de gobierno presentaron una enmienda transaccional que fue aprobada.

«El texto que se expuso, pese a que nos dieron tres caras de folio, tenía informes previos hechos por la Oficina Técnica Municipal a los que ni la oposición ni nosotros como plataforma habíamos podido acceder», señalan los portavoces, que además añaden que «nosotros hemos pedido un montón de información al Ayuntamiento que no se nos ha facilitado».