El asesino de Betancor sobre su ataque a la esposa del abogado:«De eso sí me arrepiento» tribunales El autor confeso del crimen negó haberla agredido aunque la víctima dijo que le pegó y puso un cuchillo en el cuello para que le diera el móvil y así no pudiera llamar a la policía

Antonio P.G. negó ante la autoridad judicial haber agredido y amenazado con un cuchillo a la esposa del letrado grancanario Juan Betancor, como así declaró la víctima ante la Guardia Civil en el crimen ocurrido el domingo por la mañana en Gamonal Alto. El investigado por asesinato y que está en prisión narró que primero atacó al letrado y luego fue a por la mujer que lo acogió en esa finca de Santa Brígida hacía 16 años, según reconoció el propio investigado.

Preguntado sobre lo que ocurrió con la mujer, dijo que «de esto sí que me arrepiento. Ella cuando oyó los gritos bajó y yo le dije que por favor que no quería hacerle daño a usted. Cuando ella me vio con los ojos hecho un diablo, entró en su habitación y yo fui porque solo quería quitarle el móvil para que no llamara a la policía porque estaba en mi mundo. Entró en su casa, yo bajé y me fui para Santa Brígida, pasó la policía y yo mismo la paré», declaró, en contra de lo narrado por la mujer del fallecido.

La misma expuso a los guardias civiles que el investigado la golpeó en varias ocasiones, le puso un cuchillo en el cuello para que le diese el móvil y luego la encerró en un salón cocina de la casa. Pudo escapar al salir por la ventana, saltó un muro y corrió ladera abajo hasta la casa de una vecina.

« Ella me lo dio todo, yo era incapaz de hacerle nada, si estaba aquí era por ella», finalizó.