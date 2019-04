Sira María, una vida dedicada al engaño que acabó entre rejas

Mantenía relaciones paralelas con hombres utilizando perfiles falsos en redes

Sira María, según los numerosos testigos que han prestado declaración en la instrucción de este crimen del bidón, tenía varios perfiles falsos en redes sociales en los que se había pasar por azafata o policía, al más estilo Leonardo di Caprio en Atrápame si puedes, pero en esta ocasión la realidad superó a la ficción. A unos les hacía ir al aeropuerto a buscarla vestida de azafata ya que les decía que venía de trabajar aunque realmente trabajó de limpiadora y vendiendo colchones. A otros les comentó que era policía nacional y que estaba de baja porque unos rumanos le habían dado una paliza y por eso era discreta y no se hacía fotos. También usó el engaño de decir que estaba casada con un piloto, que su padre estaba enfermo e incluso había muerto de cáncer, que su propio hijo no era tal sino su sobrino o que el vender colchones en un centro comercial era parte de una investigación policial secreta. Una vida de engaños que terminó con un homicidio y Sira María entre rejas.

Los detalles de un caso controvertido

Según la fiscal, la causa de la discusión que acabó con la muerte de Daniel fue que Sira María vendió el coche de la víctima a escondidas. La acusada negó también los hechos. El comprador declaró a la magistrada que siempre gestionó la compra del vehículo con Sira y con Daniel no habló «nunca». Ella le enseñó el DNI original de la víctima y por eso se fió. El testigo le pagó 350 euros en el muelle cuando compró el vehículo y dijo estar «convencido» de que con quien hablaba por móvil era con Sira y no con Daniel.

Sira María manifestó que el día de la muerte de Daniel, no sabía «si cuando cayó al suelo estaba vivo o muerto ya que estaba muy asustada y lo quería mucho», dijo. Añadió que fue a casa de su padre porque «estaba bloqueada» e inculpó a Vicenta diciendo que ella le dijo que «nadie me iba a creer», además de que «la idea de decir que en el bidón había un perro fue de ella también». Ninguno de los testigos manifestó haber visto a Vicenta en la casa de Telde . Sira reconoció que compró el bidón en Leroy Merlín junto a cinta de embalar y que le costó 34,90 euros el 4 de marzo de 2016.

Los testigos

Varios testigos declararon en sede judicial cómo Sira María los engañó y utilizó presuntamente para deshacerse del cadáver sin que ellos sospechasen nada.

«Me dijo que la casa era suya y la tenía alquilada. Olía fatal y había moscas»:

Este testigo declaró que Sira le había dicho de quedar al salir del trabajo para que le ayudara a sacar unas cosas de la casa tras haber cometido el crimen. Reconoció que se había liado con ella «un par de veces pero sin sexo» tras conocerse mediante la aplicación Lovoo. Ella, que le dijo que estaba casada con un piloto, lo llevó a la casa donde guardaba el bidón en el salón y que «olía fatal y había moscas. Me dijo que la casa era suya, la tenía alquilada y se iban los inquilinos». Bajaron el bidón por las escaleras, lo metieron en el camión y no volvieron a verse más.

«Busqué en Internet y vi que las ecografías que me mandó eran falsas»

Conoció a Sira en una red social y tuvieron relaciones sexuales. Al tiempo, ella le dijo «que estaba embarazada», declaró, y le mandó una ecografía. Sira le manifestó que estaba en Madrid trabajando de azafata y él fue a verla: «La encontré igual a pesar de que estaba de cuatro meses». Sira le dijo que se le había subido el azúcar y le mandó una foto «con una mano con un medidor y era una que encontré en internet. Entonces busqué y vi que las ecografías que me mandó eran falsas». También le dijo que «su padre había muerto de cáncer y su hermano era Guardia Civil».

«Iba a enrollarme con ella pero me pidió que le ayudase con un bidón»

Este testigo declaró en sede judicial que también conoció a Sira María en una red social y quedó varias veces con ella para «enrollarse y tener relaciones sexuales» mientras la acusada vivía en pareja con Daniel. «Iba a quedar para eso, para enrollarnos, pero ella me pidió por favor que le ayudase a subir un bidón», manifestó este testigo. «Estaba plastificado y con bolsas. Ella me dijo que dentro había dos jarrones enmedio de libros que costaban mucho dinero. No me dio mal olor el bidón y nunca se abrió, por lo que la ayudé y lo dejamos dentro del portal», en La Isleta.