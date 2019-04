Vicenta niega ser una encubridora

Sira María, la presunta homicida, declaró cuando fue detenida en marzo de 2017 que Vicenta era la que había planeado comprar un bidón para esconder el cadáver de su pareja, la ayudó a transportarlo a La Isleta y luego tirarlo al mar. Pero ella siempre ha negado este relato: «Sira me dijo que la iban a desahuciar y que había roto con Daniel. Me comentó que se tenía que marchar y tenía que llevarse un bidón en donde había metido un perro que el propio Daniel había matado hacía meses de un golpe en el hocico. Me dijo que tenía que sacar el bidón de la casa antes de que viniera el dueño a echarla». Al poco tiempo, Vicenta sostiene que Sira apareció «en mi casa sin avisar con un transportista y el bidón para ver si le dejaba guardarlo en la azotea porque su padre le dijo que en la suya no lo metía. Que solo era por un día, le tiré la llave por la ventana y lo subieron». Apunta Vicenta que le advirtió «que solo lo podía dejar un día. Un rato más tarde, subí a echarle de comer a mi perro y vi el bidón en una esquina arrinconado, pero jamás sospeché y ni siquiera me acerqué ya que se supone que dentro había un perro muerto», sostiene la encausada.

«Sira me utilizó y engañó destrozándome la vida», dice

Al mediodía siguiente, Vicenta cuenta que Sira vino «con un amigo y se llevaron el bidón hasta la avenida. Soy tan tonta que, a la mañana siguiente, me dijo que había pasado la noche en la calle vigilando el bidón donde dormía un indigente negro porque su padre no se lo dejaba meter en la casa. Me dio pena y le llevé un bocadillo. A mi me extrañó un montón que hiciese eso e incluso le dije que dejara el bidón al lado de un contenedor de basura, pero ella no se quería separar de él ya que, según me contó, el perro tenía chip y la podían localizar y meterla en un problema», enfatizó la acusada. «Fíjate si me mintió que cuando le pregunté el motivo de querer tirar el bidón al mar, me respondió que eso se lo había aconsejado un amigo policía. Lo pienso y reconozco que fui estúpida».

Preguntada por si no le sorprendió el elevado peso del bidón cuando, presuntamente, solo tenía un perro muerto, respondió que «nunca lo cogí en peso, solo lo empujé por la avenida y, cuando había que levantarlo, se encargaba ella para que no me diese cuenta. Fui una estúpida, lo reconozco y entiendo que piensen que la encubrí, pero no fue así, para nada...». En ese trayecto empezó a oler mal el bidón, una situación «desagradable porque nunca había olido algo así pero ella insistía en que era por el perro. El bidón estaba sellado e incluso me pidió en casa cinta de embalar para asegurar que no se iba a abrir ya que, me comentó, se le había caído y abierto antes y por eso el mal olor», detalla. Minutos más tarde, Vicenta pidió a un conocido de una tienda de la zona una carretilla «pero no sirvió porque era pequeña y fue entonces cuando yo compré amoníaco perfumado con el dinero que me dio ella que fue la que echó el producto por encima para disimular el olor». Era tal que «la gente que me veía y saludaba y yo me paraba a hablar con normalidad. Todos se quedaban extrañados y yo lo único que quería era llegar cuánto y acabar con aquello».