«Para Ramírez la grabación era nuestro seguro de vida»

El testigo detalló que dio este paso por una «cuestión que no está de moda y que es la conciencia» porque, a su juicio, «una persona –en referencia al procesado– no puede verse sin libertad y sin carrera por el modo de actuar de Ramírez y no podía permanecer al margen de esto», señaló ante la Sala de lo Penal del TSJC.

Héctor de Armas relató a la sala como Ramírez, supuestamente después de reunirse con Alba, fue a su despacho, «puso el dispositivo en mi ordenador» y empezaron a escuchar una grabación «de más de una hora de duración» en la que pudo identificar las voces de Alba, el abogado Sergio Armario y empresario. «Escuché en la grabación hablar a Ramírez de la empresa Prosegur porque, según él, todo lo de la 644/2014 era culpa de esta empresa que le estaba robando mercado. También se oyó hablar de la fianza y Ramírez le decía a Alba que los bancos le estaban cerrando los créditos por el elevado importe de la misma, respondiéndole el juez que presentara un recurso sobre la misma», explicó. Declaró a preguntas de la defensa que «en la cinta se escuchaban una serie de hechos que traspasan fronteras que nunca se deben cruzar y, por eso, me comentó que el técnico Javier Angulo tenía unos aparatos que ni la Guardia Civil para limpiar la grabación», añadió, «Radicalmente me dijo: ‘aquí tenemos nuestro seguro de vida’ y es algo habitual en Ramírez, que usa la técnica de la tinta de calamar para cegar a los que le pueden atacar».

Contará «todo» lo que sabe a la Fiscalía

Ha «pasado miedo»

Mal de salud y con necesidades

El que fuera máximo responsable del Grupo Ralons admitió que «durante este tiempo he llegado a pasar miedo por mis hijos» y todo ello agravado por «mi estado de salud y necesidad», contó argumentando que entre el año 2016 y el actual ha sufrido dos infartos, un cáncer de próstata, una parálisis y una depresión severa.

No busca «favores»

Va a ser desahuciado

«Vivo en una casa propiedad de SIC que está en liquidación y no sé quién le dijo esto a Carlos Sosa, porque es una información privada. De todas formas, en unos sitios sale que me he quedado con 700.000 euros y otra gente dice que estoy desahuciado en la miseria. Es más bien lo segundo y si he confesado, nada tiene que ver con posibles favores de Alba o la fiscal», destacó.

No pactó la reunión

Se enteró «a posteriori»

El testigo apuntó que «yo nunca le dije a Ramírez que Alba quería reunirse con él», como así aseveró el abogado Sergio Armario. «Es más, no tenía relación ninguna con el magistrado que, encima, me había imputado más delitos. Me enteré de la misma a posteriori, cuando Ramírez me vino con la grabación».

Sosa y Ramírez

«Alguna vez» en su despacho

Héctor de Armas también desveló que había visto «en alguna ocasión» al periodista Carlos Sosa en el despacho de Ramírez, pero nunca supo «para qué».