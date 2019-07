Sosa: «Se quiere convertir al verdugo en víctima»

El periodista Carlos Sosa, que es pareja sentimental de la jueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell, y está presentado en esta causa como acción popular, quiso dejar claro en su declaración de ayer que su relación con Miguel Ángel Ramírez es «meramente institucional».

«No he viajado nunca con el señor Ramírez, ni he cenado, ni he desayunado con el señor Ramírez», insistió, negando a su vez haber tenido «ninguna tarjeta VISA ni de Ramírez ni de sus empresas» como así entiende la defensa de Salvador Alba.

Sosa negó en varias ocasiones durante su comparecencia en calidad de testigo que tuviera una relación mercantil con el presidente de la UD Las Palmas cuando fue interrogado acerca del contrato entre Clan de Medios –empresa del periodista–, y la UD Las Palmas para la explotación de una frecuencia de radio. «Se trata de un acuerdo que asciende a 300.000 euros durante 15 años y que ni siquiera empecé a negociar yo ya que no era el responsable de ese área», aclaró. También contó a la sala, como anécdota, que está convencido de que fue el expolítico José Manuel Soria quien envió dicho acuerdo mercantil a la Fiscalía de Delitos Económicos puesto que tuvieron que constituir una productora para cerrar el trato. El mismo «se firmó por error el 26 de octubre de 2015 y luego el contrato tuvo que romperse y firmarse varios días más tarde por no estar formalmente constituida la productora, aunque alguien hizo copias del mismo y se las mandó al señor Soria», como señaló que le contó Larry Álvarez, que fue asesor directo del exministro y ahora trabaja en la UD Las Palmas.

Sí reconoció Carlos Sosa a la defensa de Salvador Alba que antes del acuerdo con UD Radio, tuvo un «contrato de limpieza con Ralons que mantengo desde 2010» y previamente adquirió un servicio de «alarma hasta 2012 y por la que pagaba 30 euros al mes», matizando que los mismos no los negoció personalmente y se limitó solo a firmarlos al ser el administrador de la empresa.