La fiscal Ríos dijo que temía que Rosell archivara la causa de Ramírez

Evangelina Ríos, fiscal decana de Asuntos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, reconoció ayer que llegó a temer que la magistrada Victoria Rosell archivara la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez puesto que interesó en dos ocasiones que prestara declaración sin éxito. «Alba nunca me comentó que tenía la intención de dictar un auto de sobreseimiento cuando sustituyó a Rosell, pero alguna vez sí que pensé que ella lo iba a hacer», declaró ayer ante la Sala de lo Penal del TSJC.

La representante del Ministerio Público relató con detalle que le «encantó» que Alba citara a declarar a Ramírez como investigado por nuevos delitos, aunque negó rotundamente que hubiese sido informada por el magistrado de la reunión que mantuvo con el empresario en su despacho y cuya grabación de la misma dio origen al Albagate: «No sé por qué lo dice, pero lo que sí sé es que falta a la verdad al hacer esa afirmación. Es absolutamente falso que él me dijera nunca nada de esa reunión», manifestó de forma tajante Evangelina Ríos. «Estuve presente en la declaración del investigado que tuvo lugar el 23 de marzo de 2016, pero no tuve conocimiento ni antes ni inmediatamente después por parte de Alba de esa reunión. Me enteré de la misma cuando el señor Ramírez presentó el pen drive con la grabación de la misma en los juzgados y apareció la transcripción de su contenido en diferentes medios de comunicación», destacó Ríos.

Además, reconoció que al enterarse de la misma, tras un juicio celebrado ante la Sección Sexta en la que Alba formaba parte de su tribunal, «tuve una conversación larga y, por momentos, acalorada» con el magistrado en la que le pidió explicaciones.