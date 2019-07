De Armas desvela que Ramírez grabó a Alba para «chantajearlo»

Esta prueba aportada por la defensa de Salvador Alba en el inicio de las cuestiones previas ha dado un giro inesperado al procedimiento puesto que el acusado ha pedido al Tribunal la comparecencia inmediata de Héctor de Armas como testigo para que explique todo lo que relata en ese documento presentado bajo notario que cuestiona la instrucción del procedimiento y que, además, está acompañado de numerosas conversaciones de whatsapp mantenidas con el periodista Carlos Sosa, —que figura en el procedimiento como acusación popular y comparecerá como testigo— en las que compartían supuestamente numerosa información referente al procedimiento 644/2014 que investiga a Ramírez en Instrucción 8 cuando era Victoria Rosell —pareja sentimental de Sosa— su magistrada titular.

En la misiva presentada por la defensa de Salvador Alba esta misma mañana, Héctor de Armas detalla que “la razón” de Miguel Ángel Ramírez “de realizar aquella famosa grabación no era otra que la de chantajear al juez Salvador Alba”, según "el mismo Miguel Ángel Ramírez me refirió tiempo después”, para obtener de ese modo el archivo de las diligencias previas 644/2014 que instruía primero Rosell y luego Alba cuando la sustituyó en el Juzgado de Instrucción nª8 de Las Palmas de Gran Canaria. “Como quiera que en la supuesta grabación aparecían citados e incluso grabados accidentalmente personas que no convenían a sus propósitos, Miguel Ángel Ramírez entregó a su primo Orlando Hernández Ramírez para que, con la ayuda de un técnico de Las Palmas llamado Javier Angulo, hicieran una edición de esa grabación”, manifestó.

Siguió denunciando Héctor de Armas que Ramírez “entregó una copia de esa grabación al periodista Carlos Sosa con ocasión de la escala en Madrid de un viaje de regreso desde Miami (EE UU), donde Carlos Sosa lo esperaba según me relataron el propio Miguel Ángel Ramírez y el letrado José María Aranda que con frecuencia lo acompañaba”.

Insiste en su relato de los hechos Héctor de Armas que “hecha la edición de la grabación y por tanto alcanzado el propósito perseguido de ‘limpiar' las circunstancias que no deseaba que fueran conocidas, en día distinto se personó Miguel Ángel Ramírez en el despacho de su abogado José Antonio Choclán en Madrid, acompañado de José María Aranda —también abogado— y de Carlos Sosa". Fue José Antonio Choclán “quien escandalizado con esa grabación, aconsejó a Miguel Ángel Ramírez que entregara inmediatamente” la misma en el juzgado para “tratar de evitar que le imputaran a él (Miguel Ángel Ramírez) un delito por ello". Así pues, prosigue la carta entregada por la defensa de Salvador Alba, Ramírez “siguió el consejo de entregar esa grabación, a estas alturas ya editada, en el Juzgado y lo hizo en el de Instrucción 8 de Las Palmas, juzgado en ese momento ocupado por la magistrada Carla Vallejo. Con anterioridad a esa entrega, creo recordar —prosigue de Armas— que uno o dos días antes y a raíz de la entrega en Madrid al Sr. Sosa de la grabación, se celebró una reunión en el despacho profesional del letrado José María Aranda donde participaron el mismo José María Aranda, Victoria Rosell, Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez según me relataron los señores Aranda y Ramírez, siendo así que un numeroso grupo de personas a estas alturas conocían la existencia de la grabación y de la correspondiente transcripción mecanográfica que realizó el letrado José María Aranda en el despacho profesional de Miguel Ángel Ramírez en las oficinas del Grupo Ralons, y alguna en su propio despacho y domicilio según él mismo me refirió”, abunda,

Héctor de Armas detalla en la misiva entregada a Alba vía notario que ha trabajado durante más de doce años para Miguel Ángel Ramirez Alonso, "trabajo que me ha generado no pocos problemas de todo orden entre los que destacan los legales, judiciales y de salud sin que yo haya tenido nada que ver ni participación alguna en los diferentes hechos que han dado lugar a numerosas causas en las que está involucrado el empresario y las empresas de su grupo, sostiene. “Jamás en mis 61 años de vida había pisado un hospital ni un juzgado y, desgraciadamente, unos y otros se han convertido en lugares de obligado paso en los últimos cinco años. La proximidad a Miguel Ángel Ramírez me ha permitido presenciar numerosas maniobras y actuaciones que no deben ser silenciadas por más tiempo porque las mismas han causado y siguen causando perjuicios difícilmente reparables a numerosas familias y personas entre ellas" el magistrado Salvador Alba, refiere el que fue mano derecha de empresario y presidente de la UD Las Palmas durante más de una década.