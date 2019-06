La jueza absuelve a Ángel Vico de maltratar a Aurah

La autoridad judicial falló que los hechos denunciados en su día por la exconcursante del programa GH Vip no fueron acreditados en el juicio celebrado el pasado lunes, todo esto unido a que en la vista la denunciante retiró la acusación por el delito de maltrato habitual contra la persona con la que mantuvo una relación sentimental amorosa durante el año 2015.

Ángel Vico y Aurah Ruiz saltaron a la fama cuando ambos participaron en el programa de televisión Mujeres y hombres y viceversa en 2014. Ahí comenzaron una relación sentimental que finalizó de forma polémica después de que la grancanaria denunciara al alicantino por lesiones, maltrato habitual y maltrato familiar. Según la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, el 23 de junio de 2015 en la casa donde ambos vivían en Benidorm, «en el curso de una discusión con ésta última y con el propósito de menoscabar su integridad física», presuntamente Ángel Vico le propinó «cachetones, empujones, patadas y manotazos por su anatomía, sujetándola por el cabello, tirando con fuerza de él, golpeándole la cabeza contra la pared, momento en que la víctima perdió el conocimiento durante varios minutos». El Ministerio Público pidió un año de prisión para el acusado, una orden de alejamiento por tres años y el abono de las costas.

Estos hechos fueron los que se debatieron en la vista oral del lunes, pero ayer el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria notificó una sentencia absolutoria para el acusado, entendiendo la magistrada que «no se ha acreditado que el día 23 de junio de 2015 ni durante su relación, el acusado, Ángel Daniel Vico Cortés, atentara contra la integridad física de su pareja sentimental», destaca el fallo. En la vista oral, los dos protagonistas se acogieron a su derecho a no declarar y, por este motivo, la autoridad judicial entendió que no se pudo explicar el origen de las lesiones que denunció en su día Aurah, que tampoco explicó si hubo o no agresión y, en su caso, quién fue el autor de la misma.

Por estos motivos, la autoridad judicial dictó un pronunciamiento absolutorio, al no existir prueba de cargo contra el acusado que atentase contra su presunción de inocencia cuatro años después de la denuncia.