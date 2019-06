Aurah Ruiz estalla: «Me estoy muriendo»

«Me estoy muriendo, yo no puedo dormir. Por el día no se puede... Qué quieres... ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio prefiero estar haciéndolo aquí», explicó la joven.

La enfermedad de su hijo Nyan, unida a la pésima relación que mantiene con Jesé, hacen que esté continuamente en el ojo del huracán. Además, la última operación de cirugía que se realizó le afectó mucho, ya que desembocó en una reacción alérgica que dejó la parte inferior de su rostro completamente irreconocible.