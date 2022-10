Sindicato de Estudiantes exige en una protesta la asignatura de educación sexual

Cerca de medio centenar de miembros del Sindicato de Estudiantesse han concentrado este lunes en la Complutense para exigir la incorporación inmediata de la asignatura de educación sexual, la expulsión de todos los estudiantes que profirieron gritos machistas y que la universidad cancele su contrato con el Colegio Mayor Elías Ahuja.

«Fuera machistas de la Universidad» y «Quemaremos el Colegio Elías Ahuja», han sido algunos de los cánticos de esta protesta que se inició hacia las 11:00 horas junto a la estación de metro Ciudad Universitaria, y que atrajo además a feministas, estudiantes de otras universidades y miembros de la Comunidad LGBTI.

Ya el viernes pasado, el Sindicato de Estudiantes se concentró para rechazar las imágenes de un vídeo grabado la noche del 2 de octubre que se ha viralizado en las redes sociales, y que muestra cómo uno de los residentes del colegio Elías Ahuja se asoma a una ventana y desde allí, a gritos, insulta a las estudiantes del cercano Colegio Mayor Santa Mónica, mientras que los demás alumnos lo siguen en una especie de coreografía sincronizada.

«Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!», exclama ese estudiante, momento en el que se levantan al unísono las persianas de todas las habitaciones de la siete plantas de una las fachadas del colegio y los estudiantes asomados comienzan a proferir cánticos.

El vídeo levantó la indignación ciudadana y tanto los estudiantes del Ahuja como del Santa Mónica han defendido que se trataba de una tradición de novatada.

«Nos hemos concentrado para decir que no nos parece que sea alguna broma, no nos hace ninguna gracia. Lo que se ve en ese video es una cultura de violación en acción. Que se ponga en marcha una asignatura de educación sexual desde primaria para educar en el respeto a la diversidad, y que no sea un curso solo de una hora», ha expresado Corala Torres, de 26 años, estudiante de Lengua inglesa y secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

Las activistas, en sus cánticos, también reclamaban que el hecho se haya dado en una universidad pública, «porque tiene que ser un espacio donde las mujeres nos sintamos libres».

También han protestado por e l silencio de la Universidad Complutense, ya que, han mencionado, no han querido escuchar de cerca sus exigencias.

Hasta el viernes las estudiantes del colegio Santa Mónica evitaron pronunciarse sobre el hecho y quienes sí lo hicieron defendían la tradición. Ante ello, Torres en nombre del Sindicato, ha mencionado que la actuación de las alumnas es un «ejemplo del machismo estructural y normalizado».

Por su parte, los residentes del Elías Ahuja han pedido perdón en un comunicado difundido este fin de semana y expresado su arrepentimiento por los insultos machistas y que todo fue «una broma de mal gusto que se les fue de las manos».

La Fiscalía de Madrid, a su vez, ha requerido a la Policía que le remita toda la información de la que dispone sobre el episodio de insultos machistas y ha practicado las primeras diligencias para determinar si se trata de un delito de odio