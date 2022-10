Los cánticos machistas dañan «al conjunto de las mujeres y no solo a las jóvenes del Santa Mónica»

Los cánticos machistas de los estudiantes del colegio mayor Elías Ahuja en los que llamaban «putas, ninfómanas y conejas» a sus vecinas del Santa Mónica siguen dando que hablar, aunque, en términos jurídicos, la pelota está ahora en la Fiscalía de Madrid que decidirá «en breve» sobre la denuncia presentada por el Movimiento contra la Intolerancia, que preside Esteban Ibarra. La Fiscalía aún no ha decidido si se van a incoar diligencias, y esas diligencias, apuntan desde el Ministerio Público, pueden acabar con el archivo de la denuncia o con su judicialización, en cuyo caso la Fiscalía podría llamar al cabecilla que inició los gritos machistas y que ya ha sido expulsado del colegio mayor. «Pero eso es correr mucho», insisten desde la Fiscalía de Madrid, «porque igual ni se incoan diligencias. Vamos a ver lo que pasa», reiteran.

Como denunciante de este caso que ha sacudido a la sociedad española, Ibarra confía en que la Fiscalía tramite la denuncia «porque hay un claro delito de odio» establecido en el artículo 510.2.A del Código Penal, que contempla penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes «fomenten promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» contra un colectivo social, ya sea por racismo, antisemitismo o por razones de discriminación en base al sexo, lo que podría encajar en este caso. «Vemos esa acción perfectamente incardinable en ese artículo», dijo Ibarra, muy crítico con las «banalizaciones que se están haciendo», sobre todo por parte de algunas jóvenes del colegio mayor Santa Mónica, que han quitado importancia a los insultos, y los han circunscrito a una broma entre chicos y chicas de colegios mayores vecinos.

«No se dan cuenta que esta acción daña al conjunto de las mujeres, que va mucho más allá de su amistad con los jóvenes del otro colegio mayor. El daño se hace al conjunto de las mujeres. Es un daño a la dignidad humana», apuntó el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que también señaló que «seguro» que habrá colegialas «que no les guste que las traten de putas y ninfómanas».

Delito de odio

Esteban Ibarra recordó que han presentado la denuncia para que la sección de delitos de odio de la Fiscalía de Madrid investigue los hechos. «A lo mejor si hubiera sido algo espontáneo nos hubiéramos cortado, pero es una acción sincronizada y organizada como si fueran ultras del fútbol» y confesó que le preocupa que el asunto se banalice porque «refleja una alienación ética». «Si eso pasa en todos los colegios mayores es que tenemos un cáncer».

Preguntado si cree que la denuncia puede mantenerse 'viva' si las jóvenes del Santa Mónica, como sostiene la mayoría, no se sienten agredidas, Ibarra dijo recordó que en casos de violencia de género hay mujeres que también restan importancia a la agresión, y no por eso hay que dejar de denunciar. «Yo puedo no sentirme agredido porque no quiero enemistarme con nadie, o no quiero represalias o porque mi código ético está bajo mínimos, pero hemos luchado mucho por defender la dignidad y el delito de odio tiene que proteger la dignidad humana», concluyó.