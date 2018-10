Segundo foro para la inclusión de menores

Este Foro nace tras la detección de una serie de problemas sociales en los adolescentes. El avance de las nuevas tecnologías ha traído consigo una evolución social que ha provocado que se fomenten las diferencias en los distintos estratos generando un problema que empieza a palparse notablemente en los juzgados de menores como así denuncia la magistrada jueza y presidenta de #UP2U Project, Reyes Martel: «Los jóvenes tienen problemas bastante complejos y de no erradicarlos pueden poner en peligro el futuro de esta sociedad. Problemas relacionados con una sociedad moderna que nos ha cambiado vertiginosamente, conceptos que han cambiado radicalmente y que nos han revolucionado también sin darnos cuenta la forma de vivir».

Por eso incide Martel en la necesidad de este tipo de Foros «tras la realización del primer Foro Internacional, pues nos dimos cuenta que no solo hay que aportar las herramientas adecuadas porque la administración sola no puede, sino que debemos actuar, no como compartimentos estancos todos los que dirigimos nuestro trabajo a los jóvenes, sino de una forma transversal y para ello no hay nada mejor que un punto de encuentro periódico en el que podamos compartir ideas, análisis y criterios».