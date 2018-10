La UD con el proyecto de UP2U

Este equipo será entrenado nuevamente por Juan Manuel Rodríguez quien no dudó en dirigirse a los jugadores que formarán parte de Las Palmas D, «no solo aprenden ustedes. Estoy muy orgulloso de pertenecer a un proyecto como este».

Este programa de integración social ha contado con la presencia de la jueza de menores Reyes Martell que ha impartido una charla a los integrantes del equipo denominado UD Las Palmas D en la que indicó que ‘lo más importante es el tiempo de calidad que pasan los chicos aquí. Me gustaría agradecer a la UD Las Palmas el esfuerzo y trabajo que realizan semanalmente».

En los últimos años se ha detectado que los jóvenes no son exclusivamente un tema de política social, se observan conflictos en los diferentes estratos sociales y por tanto una importante crisis de valores. Para trabajar en este conflicto se debe asumir una responsabilidad de manera transversal entre las distintas áreas no solo del Gobierno sino desde distintas partes de la sociedad, la responsabilidad social corporativa de las empresas, asociaciones, fundaciones, padres, etc.