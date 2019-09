Álvarez: «Vivimos en la incertidumbre por la falta de subvenciones»

Lorena Álvarez, presidenta de la Asociación Alzheimer Canarias, critica la lentitud y la falta de conciencia de los políticos respecto a la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las reivindicación en Canarias hoy en el Día Mundial de la enfermedad. «No puede ser que tengamos que adelantar el dinero, si tienes la posibilidad de ello, y arriesgar o frenar los proyectos del año hasta ver si te conceden o no la subvención», afirma.

Álvarez además recrimina a la administración canaria la lentitud en autorizar la ayuda a las familias y que la Ley de Dependencia siga a la cola del país.

«Los políticos dicen que se tarda un año o año y medio en conseguir la ayuda pero, no es cierto. A nadie se le explica que el reconocimiento de Dependencia tiene dos pasos: primero, concretar el grado de dependencia y elaborar el Plan individualizado de atención (PIA). Hasta que no se logre el PIA no puedes percibir la ayuda y este proceso se puede prolongar hasta tres años», señala.