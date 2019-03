«Perplejidad» entre los fiscales por la elección de Luis Del Río

EFE / Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación de Fiscales ha mostrado su «perplejidad y estupefacción» ante la propuesta de la fiscal general del Estado, María José Segarra, de nombrar al fiscal Anticorrupción de la Audiencia de Las Palmas Luis del Río como nuevo fiscal superior de Canarias, en sustitución de Vicente Garrido.

En su comunicado, la asociación rechaza que, «una vez más, la fiscal general del Estado se aparte del informe mayoritario del Consejo Fiscal para acoger al candidato votado única y exclusivamente por los cuatro vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales». La opción de que Vicente Garrido continuara en el cargo «contó con el apoyo de los cinco vocales de la Asociación de Fiscales y de los dos miembros natos del Consejo Fiscal», agrega la nota, que resalta que algo parecido ya ocurrió con la plaza de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, que se informó en octubre del pasado año y, más recientemente, con la Tenencia de la Inspección Fiscal (en el mes de diciembre, también del año pasado)».

Para esta asociación, «por mucho que se analice, ningún reproche cabe hacer la gestión de Vicente Garrido, al frente, primero de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde el año 2003, y después de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma».

La Asociación de Fiscales considera que el resultado de esta votación es «algo inédito en el Consejo Fiscal, pues nada se ha argumentado ni por ningún vocal ni por la fiscal general del Estado al respecto de que el mero hecho del transcurso del tiempo fuera causa suficiente por sí misma para no continuar en el cargo», sostiene esta asociación.

«Antes al contrario, la estancia en el cargo había sido valorada como un factor más, junto con el modo de proceder o el desempeño en el mismo y el pronóstico de futuro, entre otros factores», agrega. «Si lo que aguarda a partir de ahora es la no renovación cuando se lleva excesivo tiempo en el cargo y solo por esa razón, agradeceríamos que así se haga público –al modo de norma no escrita o como costumbre–, de suerte que se precisara si el plazo queda fijado una vez se alcancen los diez años en el cargo o los quince, a fin de que los compañeros que deseen promocionarse sepan que tienen oportunidad de ello, pues quien ha sido hasta ahora su Fiscal Jefe ya no va a ser renovado por el mero transcurso del plazo del tiempo».