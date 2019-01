«No se puede mercadear con la vida de las mujeres y sus hijos»

— Con la irrupción en el Parlamento andaluz de la ultraderecha y su discurso que niega la existencia de la violencia de género, ¿cree que puede llegar a correr peligro la ley integral y las medidas que protegen a las mujeres?

— No creo que corran peligro porque aquí estamos, en mi caso desde el partido socialista, para defender la ley y todas las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género. Está todo el movimiento feminista, mujeres acompañadas también de hombres que van a luchar para que no se dé ni un paso atrás en todos esos derechos que ha costado años lograr. No consentiremos que esas amenazas sean realidades. Con los derechos y libertades de las mujeres, de la ciudadanía, no se juega. Hay muchas mujeres y sus hijos supervivientes porque hay leyes contra la violencia de género que las han protegido y con esto no se puede negociar ni mercadear.