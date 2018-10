«Los medios de comunicación deben enfocar a los hombres maltratadores»

— ¿Están los medios de comunicación informando con perspectiva de género?

— La perspectiva de género es un tema de mucho calado, con mucho fondo, y si no hay formación detrás es imposible lograrlo. No hemos conseguido todavía informar desde la perspectiva de género, pero hay que reconocer avances. En España y no en otros países se llama violencia de género, violencia machista y yo digo siempre violencia masculina contra las mujeres. En el Consejo de Europa y en la Unión Europea siguen hablando de violencia doméstica, y eso es una barbaridad. Un ejemplo: un hombre dice que mató a la mujer porque era una lianta y una mentirosa y los medios de comunicación lo reproducen, pues yo, si estuviese al frente de un medio de comunicación, nunca lo pondría para controlar la perspectiva de género. No dejaría pasar ni una sola de estas.

— ¿Estamos las y los periodistas perpetuando estereotipos machistas?

— Nos creemos que por ese rigor de la objetividad informativa tenemos que contar, por ejemplo, lo que dicen los violadores, vamos a poner La Manada. Yo digo que no. Una resolución de la ONU de 2013 dice que la violencia contra las mujeres y las niñas está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género, que son la causa subyacente de la violencia y la perpetúan.

— Usted es formadora de periodistas. ¿Hasta qué punto es importante esta formación?

— Es absolutamente importante. Estoy escribiendo un libro sobre los estereotipos y cojo ejemplos de todos los medios de comunicación, no solo de nuestro país, en donde se comprueba que los estereotipos, que son esas ideas que tenemos sobre los hombres y las mujeres, que están absolutamente incrustadas en nuestra mente, cuando estás en una redacción y tienes que cerrar en un momento determinado, no puedes pensar como yo pienso desde aquí cuando leo un artículo tuyo. La formación es importante porque requiere cambiar el pensamiento sobre qué es un hombre y una mujer. Tenemos una tendencia natural, y no digamos ya los jueces, a disculpar, a considerar, a pensar que los hombres son honestos, honrados, y frente a una mujer ellos, jueces y juezas, se quedan generalmente con lo que dicen los hombres. Es necesario levantar lo que hemos mamado desde siempre. En el trabajo diario de las redacciones no da tiempo para ver cómo estamos fortaleciendo y perpetuando los estereotipos de género, por eso la formación es imprescindible.

— ¿Qué retos tienen los medios de comunicación?

— El primer reto que tenemos es ampliar el campo de representación de las mujeres. Las mujeres ya salimos suficientemente como víctimas, pero cuando hablo no lo hago solo de noticias sobre violencia de género, hablo de recomendaciones para hombres y mujeres periodistas desde el punto de vista de la igualdad. Hay que combatir los estereotipos de género para no seguir fortaleciendo el machismo. Una noticia no es lo que el patriarcado nos ha enseñado qué es una noticia. Vamos a hablar de ingenieras o profesoras y no le vamos a preguntar cuántos hijos tienen, porque a ellos no le preguntamos. Para cambiar los estereotipos de género tenemos que poner a los hombres en su lugar porque ocupan uno donde no todos ellos deberían estar, algunos sí, pero debería haber al lado mujeres.

— ¿Qué le diría a quienes dirigen los medios?

— Es importante que todos los directivos y las pocas directivas que hay pasen por una formación en género. La información desde la perspectiva de género mejora cualitativamente la información. Hay gente que se cree que la perspectiva de género es poner mujeres, y no, depende de cómo las pongas. Si fomentas el estereotipo de la mujer víctima... Ya he escrito sobre por qué propongo quitar el nombre de día internacional contra la violencia machista y llamarlo día internacional contra los hombres maltratadores.

— Usted viene a trabajar sobre un documento de compromiso de los medios de comunicación canarios para abordar la perspectiva de género y la violencia machista. ¿Qué debe contemplar ese texto?

— Por ejemplo, enfocar a los hombres maltratadores. Digo a los maltratadores, no a todos los hombres. Es hora de que se enfoque a la raíz del problema, que es el patriarcado. Otro reto es ampliar el concepto de violencia de género en función del Convenio de Estambul, no restringirla al ámbito de pareja.

— ¿Cree que significó algo el movimiento de las periodistas paramos respecto a cómo se aborda la igualdad desde los medios?

— Un cambio significativo, menuda alegría. En general, el 8 de marzo último fue magnífico, pero el anterior lo fue también. Esto ha venido como consecuencia de todo lo que hemos luchado. Yo creo que la perspectiva de género en general, y en los medios de comunicación, ha venido para quedarse.