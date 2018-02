En minoría en el laboratorio

Nanda Fanjul, Julia Claudia Mirza y Elena Carretón son tres investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuyos campos científicos siguen teniendo mayoría de hombres. Juntas reflexionan sobre lo que los datos certifican: la infrarrepresentación femenina en las áreas científico técnicas, brecha que se agudiza a medida que se sube en el escalafón de categorías. Ninguna de las tres ha tenido nunca jefas dirigiendo sus investigaciones y les ha costado encontrar referentes científicas. Pero las hay. Fanjul y Mirza son catedráticas de Fisiología e Ingeniería Mecánica, respectivamente, las únicas de sus departamentos. Son dos de las 30 mujeres que tienen esta categoría en la ULPGC, por 109 hombres. Carretón, más joven, tiene un extenso currículo investigador pero lleva nueve años «con contratos anuales, semestrales o trimestrales» en estos tiempos de crisis de la investigación por los drásticos recortes. «Según vas subiendo la competencia es más feroz para tener una posibilidad de contrato. No me ponen trabas directamente por ser mujer pero a nivel global yo no me puedo permitir una vida personal, al contrario que mis compañeros hombres. Si yo tuviese hijos me arriesgo a parar mi carrera investigadora y me van a adelantar», señala la investigadora postdoctoral del Departamento de Patología animal de la ULPGC. Esa lucha y la desigualdad a la hora de afrontar las responsabilidades familiares hace que «las mujeres se rindan antes», añade.

La desigualdad a la hora de afrontar las responsabilidades familiares hace que «las mujeres se rindan antes»

Nanda Fanjul y Claudia Mirza tuvieron, en su momento, que llevarse a sus hijos al laboratorio. «En mi época éramos muy pocas mujeres, pero creo que por mis circunstancias personales, mi familia era muy igualitaria y se inculcaba que estudiáramos, no me costó más de lo que le hubiera costado a un hombre. Sí experimenté más dificultades en mi vida personal cuando se hacía más difícil salir del laboratorio a las 8 de la noche al tener dos hijas pequeñas», señala la catedrática de Fisiología. Mirza tampoco tiene esa percepción de discriminación. «La vida familiar no me afectó porque de pequeño me llevaba a mi hijo al laboratorio», resume una catedrática que hoy solo tiene dos o tres alumnas en el área de ingeniería mecánica.

Cargando reproductor ...