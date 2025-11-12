Las universidades canarias también suspenden las clases este jueves por la borrasca Claudia Las instituciones han tomado esta decisión ante la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas que dejará a su paso por Canarias en las próximas horas la tormenta

Imagen de archivo de la fachada de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC.

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:15 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Atlántico Medio y Fernando Pessoa han acordado la suspensión de la actividad lectiva para este jueves ante la alerta por lluvias, viento, inundaciones y tormentas que dejará a su paso por Canarias en las próximas horas la tormenta Claudia.

El Comité de Emergencias de la ULPGC, en coordinación con su rector, Lluís Serra, ha tomado la decisión de «suspender la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial en todos los centros e instalaciones de la ULPGC en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura desde las 00:01 horas del jueves 13 de noviembre», según explican en un comunicado.

Los edificios universitarios dichas islas permanecerán cerrados a toda actividad presencial; por lo que las clases y prácticas presenciales se pasan a modalidad telemática, en todos aquellos casos en los que fuera posible, apuntan en la nota.

Así lo ha informado la institución educativa, a la vez que anuncian que la reanudación de la actividad presencial, inicialmente prevista para el viernes 14 de noviembre, así como cualquier otra decisión que hubiera que adoptar en las próximas horas, se comunicará a la comunidad universitaria a través de la web institucional, el correo electrónico y las redes sociales institucionales.

🟥 Se amplía la suspensión de toda la actividad presencial también para mañana en la #ULL



Dando continuidad a la notificación remitida ayer por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la alerta meteorológica por fuertes lluvias se amplía al día de mañana,… pic.twitter.com/3Cs36jzgIh — Universidad de La Laguna (@ULL) November 12, 2025

Por otro lado, la Universidad de La Laguna (ULL), publicó en sus redes sociales que «desde las 15:00 horas de este miércoles las clases y la actividad administrativa pasarán a desarrollarse de manera online».

Recomendación: consulte fuentes oficiales Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales: Página web de la Aemet Página web del Gobierno de Canarias Alertas activas (en la web del Gobierno de Canarias) Redes sociales de fuentes oficiales La Aemet (@AEMET_Canarias) Meteored @MeteoredES) 112 Canarias (@112canarias) Consejería de Educación (@EducacionGobC) Gobierno de Canarias (@PresiCan) 012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan