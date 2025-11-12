La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy El Gobierno regional ha declarado la alerta por lluvias, viento y posibles inundaciones y los avisos de la Aemet también son por oleaje y tormentas

La cola de la borrasca Claudia empezará a barrer este miércoles, de oeste a este, el archipiélago, del que se despedirá este jueves, con viento, lluvias, tormentas y oleaje.

Las predicciones meteorológicas han llevado al Gobierno de Canarias a declarar desde este miércoles la situación de alerta por lluvias, vientos e inundaciones pluviales en todas las islas y la prealerta por tormentas, manteniendo la prealerta por fenómenos costeros vigente desde la semana pasada. Además, ruega a la población que extreme las precauciones hasta que la borrasca deje las islas.

La Consejería de Educación ha suspendido las clases presenciales de esta tarde y noche en todos los niveles de la enseñanza no universitaria de las cuatro islas occidentales.

El viento será el primer síntoma del primer frente frío de este otoño según los avisos activos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El primero será por viento, se inicia a las 12.00 horas de este miércoles en La Palma y el norte, este, sur y oeste de Tenerife por la predicción de rachas máximas de 80 km/h y se prolongará en ambas islas hasta las 18.00 horas de mañana jueves. En La Gomera y El Hierro empieza a las 18.00 y tiene la misma duración.

Ese primer aviso, amarillo, prevé viento del suroeste, especialmente en medianías y cumbres expuestas. En cotas altas del Teide se pueden superar los 100 km/h y medianías y zonas altas de La Palma no se descarta que se sobrepasen los 90 km/h.

En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura el aviso amarillo por viento dará comienzo a las 00.00 del jueves y se extenderá hasta las 15.00 en la primera isla y las 17.00 en las otras dos.

El aviso por las lluvias que traerá Claudia a Canarias arrancará asimismo por La Palma, a las 15.00 de hoy, continuará por el norte, sur y oeste de Tenerife, al igual que por La Gomera y El Hierro, desde las 18.00, pasará al norte de Tenerife a las 21.00 e incluirá el área metropolitana de la isla picuda desde las 22.00. A la provincia oriental no llegará hasta entrado el jueves, comenzando en Gran Canaria a las 00.00 horas y en Lanzarote y Fuerteventura a las 09.00.

Ese aviso por lluvias se prolongará en La Palma hasta las 06.00 de mañana, en el norte, este, sur y oeste de Tenerife hasta las 09.00, al igual que en La Gomera y El Hierro, en el área metropolitana de Tenerife hasta las 12.00, en las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria hasta las 14.00 y en Lanzarote y Fuerteventura, por donde las precipitaciones dejarán el archipiélago, se extenderá hasta las 15.00 horas de mañana.

Precaución en el mar

La Aemet también ha programado un aviso por fenómenos costeros, que en este caso comienza en el área metropolitana de Tenerife a las 16.00 horas de hoy y en el norte de Gran canaria a las 18.00. En la primera zona concluye a las 12.00 de mañana jueves y en la segunda a las 14.00. En Lanzarote, Fuerteventura y el oeste de La Palma este aviso empieza a las 06.00 y acaba a las 14.00, 15.00 y 21.00 horas, respectivamente, mientras que en El Hierro va de las 09.00 a las 21.00 horas del jueves. Se espera viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Por último, está el aviso por tormentas que este miércoles afecta únicamente a las islas occidentales. La Aemet advierte de tormentas aisladas pudiendo organizarse en línea desde las 15.00 horas en las cumbres, este y oeste de La Palma, a partir de las 18.00 en La Gomera, El Hierro y el este, sur y oeste de Tenerife, desde las 21.00 en el norte de Tenerife y desde las 22.00 en su área metropolitana.

El jueves el aviso por tormentas incluye a todo el archipiélago, acabando a las 06.00 en La Palma, a las 09.00 en La Gomera, El Hierro, el norte, este, sur y oeste de Tenerife, a las 12.00 horas en el área metropolitana de este última isla, a las 14.00 en Gran Canaria y a las 15.00 en Lanzarote y Fuerteventura. En las tres islas orientales se activará al empezar el día.