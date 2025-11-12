Gran Canaria se prepara ante la llegada de la borrasca Claudia

Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:16
- 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
- 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
- 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
- 4 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
- 5 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
- 6 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
- 7 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
- 8 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
- 9 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
- 10 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
