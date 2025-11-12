Cruz Roja monta centros de acogida temporal para los sintecho en Gran Canaria por la borrasca Claudia Los espacios de refugio ante la llegada de la borrasca Claudia se están habilitando en San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía de Tirajana

La Cruz Roja ha habilitado 50 camas en el pabellón de El Tablero de Maspalomas.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:48 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

Cruz Roja está habilitando camas para la acogida de personas sintecho durante el paso de la borrasca Claudia por Gran Canaria en los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria, y ha recibido encargos para montar centros de estancia temporales por el mismo motivo en Telde y Santa Lucía de Tirajana.

En San Bartolomé de Tirajana y Mogán, donde decenas de sintecho residen en infraviviendas y cuevas situadas en barrancos, cauces y subterráneos, el centro de acogida se está habilitando en el pabellón de El Tablero de Maspalomas, con 50 camas.

En Mogán el espacio temporal para las personas sin vivienda de este municipio sureño se ubicará en el pabellón del instituto de Arguineguín y contará con 30 camas.

En Las Palmas de Gran Canaria la localización elegida para la acogida de los sintecho está en Cruz de Piedra, donde se habilitarán 100 camas Además, Cruz Roja trabaja en la preparación de centros de acogida en Telde y Santa Lucía de Tirajana, en ambos casos con 30 camas.