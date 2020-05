Fuertes críticas al descontrol de Educación en la desescalada

CCOO de Canarias considera que los responsables de la Consejería de Educación no deben continuar «ni un minuto más», por la gestión de la crisis, y ha exigido al presidente Ángel Víctor Torres que evite que la educación pública no universitaria «continúe avanzando hacia el precipicio», según un comunicado de la organización sindical. «Así no se puede seguir un curso más. Alguien debe poner orden en educación», sostiene Comisiones Obreras en un comunicado en el que acusa a la Consejería de carecer de «un plan de desescalada» cuando está a punto de comenzar la fase dos.

De hecho la Consejería adaptó la guía de medidas de prevención e higiene para reabrir los colegios e institutos a partir del lunes para el alumnado que pasa de etapa, pero no elaboró un protocolo único para organizar las citas previas o la actividad lectiva en pequeños grupos. En este sentido, directores y directoras de diferentes CEIPS, IES, CER, EOI, RESIDENCIA Y CEPA de los municipios de Agaete, La Aldea de San Nicolás, Arucas, Gáldar y Santa María de Guía hicieron ayer público un comunicado en el que reclaman «instrucciones específicas» sobre los protocolos a seguir sobre temas relevantes como la distribución del alumnado por aulas y ratio, equipación del personal de limpieza, personal no docente y docente, desarrollo de convivencia en zonas comunes, servicio de cafetería, etc...

En este sentido CC OO acusa a la Consejería, a cuyo frente está María José Guerra, de trasladar su responsabilidad y sus obligaciones a los equipos directivos, al profesorado y a las familias, al no haber «instrucciones concretas y claras para que la comunidad educativa pueda organizar la vuelta progresiva a la normalidad». «No se sabe si van a abrir los centros la semana próxima» y el borrador de propuesta de desescalada presentado ante el Consejo Escolar de Canarias contiene «vaguedades, imprecisiones y contradice documentos anteriores», según el sindicato.

Hay «desconcierto entre el personal docente y no docente, las familias y los equipos directivos», y «hay centros que han distribuido ya material a las familias desde hace varios días» mientras que otros «están planificando la vuelta sin tener en cuenta el carácter voluntario» de la reincorporación de alumnos y profesores.

CCOO exige la elaboración urgente de un plan de desescalada educativa, la constitución y convocatoria inmediata de los comités de seguridad y salud y la adaptación a los diferentes escenarios que pueden darse el próximo curso. También reclama el sindicato un plan de inversión para compensar la desigualdad entre alumnos y la falta de recursos y medios de personal, así como la regulación de las condiciones laborales de los docentes en la nueva situación.