Canarias deja para última hora el protocolo educativo para la fase 2

Canarias se prepara para iniciar la fase 2 de la desescalada a partir del lunes, momento en el que podrán abrir las escuelas infantiles privadas –las públicas no lo harán– y los centros educativos pueden atender al alumnado que titula, esto es, 2º de bachillerato, 2º de FP, 4º de la ESO y enseñanzas artísticas. Pero la Consejería de Educación ha dejado para última hora la preparación de las instrucciones que regularán ambos protocolos. Así, ni las escuelas infantiles saben qué deben cumplir para volver a acoger a los niños y niñas de entre 0 y 3 años, ni los centros educativos saben cómo tienen que organizar las citas previas o los pequeños grupos para reforzar las materias de las que se examina el alumnado que pasa de etapa.

El Consejero de Sanidad, Julio Pérez, avanzó ayer que «algunas escuelas infantiles» abrirían para «dar tranquilidad a padres y madres», y que se había hablado del tema en el Consejo de Gobierno, pero tampoco concretó ni qué centros, ni en qué islas, ni bajo qué protocolos se haría.

Por su parte, los sindicatos vuelven a llamar la atención sobre la falta de un verdadero plan de desescalada educativa. Como se recordará, Educación presentó un «borrador» estructurado en varias fases. En la primera, que coincide con la fase 1 de la vuelta a la «nueva normalidad», se acometería la limpieza y desinfección de los centros, lo cual se ha estado haciendo. En esta etapa, además, se irían incorporando los equipos directivos y, además, se haría un cuestionario -que ya se ha distribuido– al profesorado para detectar al personal vulnerable pues podría suponer un mayor riesgo el coronavirus.

De momento, no se ha hecho públicos los resultados de este cuestionario. Al personal que no se le pueda reubicar, explicó Educación, se le dará la baja para que no tenga que reincorporarse.

En la fase 2 de esta desescalada educativa se incluía la cita previa para el alumnado que titula, pero tanto para los estudiantes como para el profesorado, esta vuelta a clase, en citas personales o en pequeños, será «voluntaria», pero hasta ayer no se tenían más datos al respecto.

Para asombro de los sindicatos, en el pleno del Consejo Escolar celebrado el miércoles, vieron que se habían introducido cambios en el borrador, como «la incorporación del alumnado de 6º curso de primaria la próxima semana y el refuerzo educativo en grupos de 10», lo cual contradice, señaló CC OO, las instrucciones de Sanidad. «Los cambios que se producen en la normativa por razones de alerta sanitaria no justifican la ausencia, a estas alturas, de un documento mucho más preciso», lamenta el sindicato.

Para CC OO, existe un texto con «intenciones genéricas para la desescalada educativa», pero no un verdadero plan. El cual, ayer se debatía en Educación