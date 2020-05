Educación deja a los centros la organización de la vuelta a clase

La Consejería de Educación estipulará en una orden las instrucciones ara la apertura de los centros educativos para atender al alumnado que titula este año, pero la organización de las citas previas o de los pequeños grupos que recibirán ese apoyo o refuerzo quedará en manos de los centros. Así lo explicó ayer la responsable de Personal del área, Marisol Collado.

«La instrucción aborda la fase 2» sobre la base «de que la incorporación» tanto del profesorado como del alumnado es «voluntaria». Lo que se estipula es la «prevención de riesgos laborales» adaptando la guía que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad enviaron a las comunidades el pasado jueves 14 de mayo. La regla general, insistió Collado, «es la atención presencial en educación general y especial (FP)» de alumnado de sexto de primaria, 4 de la ESO, 2º de bachillerato, 2º de FP y los cursos que titulan en las enseñanzas artísticas.

Para las «citas previas» Marisol Collado recordó que ya hay «un aplicativo que han puesto en marcha» en varios colegios e institutos, pero que «cada centro tiene su manera de contactar y se organizará desde la autonomía con el alumnado y las familias».

Serán los equipos educativos los que establezcan o detecten qué alumnado requiere orientación o refuerzo. Eso es difícil de regular, unos centros darán prioridad al alumnado desconectado, otros a quienes no hayan podido seguir las clases, otros a quien esté dudoso de promocionar». Preguntada por si eso no era dar la responsabilidad a los centros educativos Collado dijo que no. «Eso forma parte de la autonomía de los centros. Si reguláramos eso, sería meternos en sus competencias, sería injerencia», afirmó.

La guía de Educación y Sanidad recoge las medidas de prevención e higiene frente al coronavirus para que las administraciones educativas puedan abrir parcialmente os centros. Entre estas medidas, que la Consejería de Educación adaptará a Canarias, se prohíbe acudir a los centros educativos al personal con síntomas o sospechoso de contagio, así como al estudiantado. De hecho, se recomienda a las familias que tomen la temperatura de sus hijos e hijas antes de ir al colegio o instituto. También se prohíbe la entrada a las familias a los centros educativos salvo que éstas tengan cita previa.

Se descarta cualquier actividad grupal no educativa y en las aulas se deben mantener los dos metros de distancia de seguridad.

También se hace mención a que los centros organicen la circulación de las personas para evitar aglomeraciones y se desaconseja el uso de ascensor en los centros en os que hubiera. Las mascarillas son obligatorias en todos os espacios públicos y privados para los mayores de seis años siempre que no se pueda mantener la distancia de dos metros, y la guía desaconseja el uso de guantes.

Lo que sí se ha enviado ya a los centros son las guías de limpieza y desinfección tras la actuación de choque que se ha llevado a cabo en los centros, así como para los «temas administrativos» que se ha elaborado basándose en el de «función pública».

Esperando. Por otro lado, las escuelas infantiles privadas en Canarias siguen sin protocolo. Estos centros ya pueden abrir a partir del lunes, pero esperaban por las directrices de Educación para conocer en concreto qué medidas de seguridad deben seguir. Sin embargo, como la Consejería canaria decidió, con la mayoría de los territorios, no abrir los centros públicos de educación de 0 a 3 años dadas las dificultades especiales que entraña mantener la distancia física con estos menores, aun no ha elaborado este protocolo.