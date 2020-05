Primera dimisión en Educación por la crisis de la desescalada

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue preguntado hoy por la contestación en la comunidad educativa hacia la gestión de la Consejería de Educación y sobre la dimisión del director general de ordenación Educativa, pero se ha limitado a responder que las dimisiones son efectivas cuando se publican en el boletín oficial.

El presidente canario ha lamentado que no haya unos protocolos comunes en educación para todas las comunidades autónomas en este fin de curso y para el siguiente, y ha propuesto en la reunión con los otros presidentes que se celebre una conferencia autonómica de coordinación al respecto, sugerencia que ha sido aceptada.

Este es el comunicado enviado a la comunidad educativa por Gregorio Cabrera:

En los últimos meses he intentado mantener el compromiso adquirido y trabajar de la mejor forma posible en un doble escenario de dificultades: la Covid19 y la respuesta que en cada momento debíamos dar.

Aún cuando desde la DGOIC se ha defendido la necesidad de centrarnos en la puesta en marcha y organización del curso 20-21 aceptamos el acuerdo de afrontar un proceso de desescalada que incluía actividad docente presencial a partir del 25 de mayo.

Sin embargo el desencuentro con la estrategia asumida por el equipo director de la CEUCD ha llegado a un punto de no retorno a raíz de las instrucciones no consensuadas que en forma de Orden dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones.

Hace ya un mes anuncié mi intención de no continuar como DG el próximo curso y puse de inmediato mi puesto a disposición de la Sra. Consejera. Acepté no obstante mantenerme hasta finalizar julio pero ante la imposibilidad profesional y personal de continuar en esta situación he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión formal con petición de reincorporación en el menor tiempo posible a mi puesto de inspector, donde seguiré trabajando, como siempre he intentado hacer, por la Educación en Canarias.