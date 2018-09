Educación admite que no puede colocar a los opositores sin plaza

R.R. / Santa Cruz de Tenerife

Los opositores que aprobaron las últimas oposiciones a profesor de secundaria y formación profesional (FP) pero que no han obtenido plaza se diron ayer de bruces contra la realidad. Después de un mes de reuniones y de dimes y diretes por parte de la Consejería de Educación, su máxima responsable, Soledad Monzón, reconocía en sede parlamentaria que no puede «incumplir la ley» y, por tanto, no puede dar solución a la reclamación de los opositores aprobados pero sin plaza.

Soledad Monzón admitió, ante una pregunta del portavoz del grupo Mixto-Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, que se trata de un «tema complejo» que no tiene más solución que presentar un recurso a la Ley de Presupuestos de Canarias para el presente año ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Soledad Monzón invitó a los diputados a «entre todos, con los mecanismos que se tienen, intentar solucionar este tema».

Ningún grupo parlamentario se pronunció ayer, sin embargo, sobre la posibilidad de recurrir la Ley de Presupuestos, ni siquiera aprovechando que un nutrido grupo de los opositores, que se han agrupado en la plataforma Opositores y Profesores de Canarias (Opcan), estaba en la tribuna de invitados en el Parlamento.

blindaje. Se da la circunstancia de que el pleno del parlamento aprobó el blindaje de los interinos a través de la Ley de Presupuestos de Canarias de este año, incluidos aquellos que ni siquiera se presentaron a estas últimas oposiciones.

La Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Presupuestos de 2018 recoge textualmente que «no se abrirá ningún procedimiento ordinario de constitución de listas de empleo [...] para el nombramiento de funcionarios interinos». Esta disposición se introdujo en la norma presupuestaria «a petición sindical», según explicó recientemente Socorro Beato, diputada de Coalición Canaria (CC), miembro de la comisión parlamentaria de Educación y una de las redactoras de la enmienda que llevó a esa disposición.

Soledad Monzón explicó ayer que será para el curso 2019/2020 cuando se podrán reordenar las listas, tal y como reclaman los opositores que pasaron las pruebas, aunque en este curso, dijo, los que estaban en las listas de las distintas especialidades continuarán en el puesto que estaban y los que no se irán al final de las mismas.

La reordenación de las listas para el nombramiento de funcionarios interinos está sujeta a que el Gobierno apruebe el plan de estabilización de empleo temporal para situar la tasa de interinidad por debajo del 8%, establecida en la Ley del Presupuestos del Estado de 2017 y el acuerdo con los sindicatos, tal y como recoge el artículo 55 de la Ley de Presupuestos, donde también se dice que los participantes en los procesos selectivos de 2018 podrán colocarse «a continuación del último inscrito».