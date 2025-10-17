Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
Imagen de tráfico denso en la capital grancanaria. Juan Carlos Alonso

La contaminación ambiental está detrás del 35% de los casos de cáncer: más de 4.000 al año en Canarias

Este viernes concluyen las jornadas 'Contaminantes invisibles, riesgos reales: retos y soluciones' en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«El factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer es el ambiental, más que la genética de cada uno», explicó el doctor Luis Domínguez-Boada, en el marco del ciclo de conferencias 'Contaminantes invisibles, riesgos reales: retos y soluciones', que concluye este viernes en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

El doctor Domínguez-Boada indicó que, a escala global, el genoma es responsable de solo el 3,8% de los casos de cáncer, mientras que el 35% de los tumores se relaciona con la exposición al entorno ambiental. «La contaminación es un problema serio», señaló el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y médico toxicólogo.

En el caso de Canarias, donde se registran unos 12.600 nuevos diagnósticos de cáncer al año, algo más de 4.000 estarían vinculados a la exposición a contaminantes.

El científico es el autor principal de un trabajo que recopila los estudios realizados durante las dos últimas décadas sobre contaminantes presentes en los habitantes del archipiélago para identificar el exposoma de la población canaria, es decir, el conjunto de exposiciones a contaminantes que sufre una persona a lo largo de su vida y el efecto potencial que puede tener sobre la salud.

El estudio reveló que el exposoma de la población canaria está conformado por al menos 110 contaminantes, de los cuales 90 están presentes ya desde la etapa intrauterina.

Actualmente, el catedrático de Toxicología Médica continúa realizando un seguimiento de la población canaria para identificar su exposoma. «Son estudios muy caros y siempre estamos pendientes de obtener financiación», lamenta el investigador.

Las jornadas concluirán este viernes con la charla 'Impacto de los contaminantes en la población infantil y medidas a adoptar', impartida por Juan Antonio Ortega García, a partir de las 19.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La contaminación ambiental está detrás del 35% de los casos de cáncer: más de 4.000 al año en Canarias

La contaminación ambiental está detrás del 35% de los casos de cáncer: más de 4.000 al año en Canarias