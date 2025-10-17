La contaminación ambiental está detrás del 35% de los casos de cáncer: más de 4.000 al año en Canarias Este viernes concluyen las jornadas 'Contaminantes invisibles, riesgos reales: retos y soluciones' en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

«El factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer es el ambiental, más que la genética de cada uno», explicó el doctor Luis Domínguez-Boada, en el marco del ciclo de conferencias 'Contaminantes invisibles, riesgos reales: retos y soluciones', que concluye este viernes en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

El doctor Domínguez-Boada indicó que, a escala global, el genoma es responsable de solo el 3,8% de los casos de cáncer, mientras que el 35% de los tumores se relaciona con la exposición al entorno ambiental. «La contaminación es un problema serio», señaló el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y médico toxicólogo.

En el caso de Canarias, donde se registran unos 12.600 nuevos diagnósticos de cáncer al año, algo más de 4.000 estarían vinculados a la exposición a contaminantes.

El científico es el autor principal de un trabajo que recopila los estudios realizados durante las dos últimas décadas sobre contaminantes presentes en los habitantes del archipiélago para identificar el exposoma de la población canaria, es decir, el conjunto de exposiciones a contaminantes que sufre una persona a lo largo de su vida y el efecto potencial que puede tener sobre la salud.

El estudio reveló que el exposoma de la población canaria está conformado por al menos 110 contaminantes, de los cuales 90 están presentes ya desde la etapa intrauterina.

Actualmente, el catedrático de Toxicología Médica continúa realizando un seguimiento de la población canaria para identificar su exposoma. «Son estudios muy caros y siempre estamos pendientes de obtener financiación», lamenta el investigador.

Las jornadas concluirán este viernes con la charla 'Impacto de los contaminantes en la población infantil y medidas a adoptar', impartida por Juan Antonio Ortega García, a partir de las 19.00 horas.