Yurbani Zapata, paciente de cáncer colorrectal: «Les pido que se hagan la prueba» El programa de detección precoz, que cubre las islas no capitalinas, se ampliará a todas las áreas de salud en 2026. Solo el 38% de los llamados se hizo el test

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de marzo 2025, 18:23 | Actualizado 18:46h.

Un dolor abdominal fue la primera señal de alarma. Tras unas pruebas, el diagnóstico le cayó como un mazazo: cáncer de colon en fase avanzada. Yurbani Josefina Zapata tenía solo 36 años y no contaba con antecedentes familiares de la enfermedad. «Es lo más fuerte que me ha pasado en la vida», comentó este viernes la paciente durante una rueda de prensa convocada con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon.

Ahora, pasados cuatro años desde que recibió la noticia y tras haber superado una intervención quirúrgica de urgencia, varios tratamientos de quimioterapia y también de radioterapia, pide a la ciudadanía que no pierda la oportunidad de hacerse un sencillo test para prevenir una enfermedad a la que se enfrenta todos los días.

«Trato de tomármela como si fuera parte de mí: tengo a mi esposo y a la enfermedad. Es una compañera, porque no la puedo dejar. A mi esposo sí –dice risueña–, pero a la enfermedad no la puedo dejar. Me acompaña todos los días», relata Zapata.

En su lucha, ha contado con un gran apoyo: una psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que le ha dado claves para «tener vida para compartir con sus familiares y hacerles entender todo el sufrimiento» por el que ha pasado.

Ella no tuvo oportunidad de esquivar un tumor infrecuente a su edad, por ello llama a la población a prevenirlo participando en los cribados e invita al sistema de salud a informar de su existencia por todas las vías posibles: por SMS, como se hace desde hace poco tiempo en Canarias; por TikTok, Facebook, llamando de puerta en puerta y «hasta por señales de humo si se pudiera hacer», bromea.

En su opinión, muchas personas evitan hacerse la prueba de sangre oculta en heces por miedo a la enfermedad. «La palabra cáncer es muy fuerte y siempre la asociamos con muerte, pero, gracias a Dios, ya hay muchos medios para combatirlo, para tener más calidad de vida y hacer la enfermedad más llevadera», explica Zapata, quien, si tuviera un poder sobrenatural, elegiría acabar con los tumores de todo tipo.

Además, en su caso, cada día que pasa la esperanza aumenta con las noticias que surgen sobre los estudios y avances médicos para abordar las patologías oncológicas. Unos progresos científicos que, junto a la atención que recibe de los médicos y del personal de la AECC, la animan a luchar por su objetivo, que no es otro que «seguir viviendo».

Un cribado que salva vidas

«Necesitamos más recursos», señaló este viernes en la rueda de prensa la coordinadora de Programas de Cribado del Servicio Canario de la Salud (SCS), Teresa Barata, sobre las lagunas que aún quedan por cubrir al cribado de cáncer de colon en las dos capitales canarias.

Ampliar De izquierda a derecha, Fernando Fraile, Yurbani Zapata, Loreto Gómez, Teresa Barata y Bárbara Salas. Cober

La responsable de este plan para detectar los tumores en estadios iniciales con una prueba de sangre oculta en heces reconoció que su implantación en Canarias ha ido a un ritmo más lento del deseado por la falta de medios. «Las colonoscopias han sido el hándicap, porque no sirve de nada identificar un test positivo si la colonoscopia tarda un año en hacerse», señaló Barata respecto un programa que ha avanzado junto a los recursos hospitalarios para realizar las pruebas. «Ahora estamos mucho mejor en el número de colonoscopias que se hacen y la previsión es que para el 2026 se cubra el 100% de todas las áreas», dijo Barata.

Mientras que en las islas no capitalinas el cribado cubre a toda la población diana, en Gran Canaria y Tenerife la cobertura ronda el 70%, porque hay áreas de sus capitales excluidas del programa.

En todo caso, Barata reconoció que de nada sirve extender el cribado si quienes son citados no acuden a los centros de salud para recoger el kit y las instrucciones con los que realizarse un sencillo test capaz de detectar los pólipos que en un futuro podrían convertirse en un cáncer de colon.

Así, en 2024, el SCS citó a 143.449 personas de entre 50 y 69 años. Sin embargo, solo 55.170 personas se realizaron el test, un 38,45% de las citadas. La prueba fue positiva en 2.415 pacientes y se detectaron 32 tumores, 411 adenomas de alto riesgo y 343 de bajo riesgo, informó la Consejería de Sanidad en una nota.

«Más del 90% de los pacientes si son diagnosticados en estadios tempranos lograrán la curación», dijo la oncóloga radioterápica del Doctor Negrín, Bárbara Salas, que junto al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Fernando Fraile, y la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Loreto Gómez, insistieron en la importancia de la detección precoz del cáncer de colon para salvar vidas.