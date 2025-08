El negacionismo solar, los bulos que están potenciando el cáncer de piel

CANARIAS7 las palmas de gran canaria. Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

En Canarias, como en el resto del mundo, circulan en las redes sociales bulos y desinformación sobre temas dermatológicos que promueven prácticas cotidianas peligrosas para la piel sin ninguna base científica, pero con un enorme riesgo para la salud. Una de ellas es negar los efectos nocivos de la exposición solar, alerta la doctora Rosmary Martín, especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Se trata de bulos, modas y desinformación que recorren las redes sociales, con Tik Tok como punta de lanza, en las que personas con miles de seguidores aseguran que no es necesario ponerse protección solar. Es más, otra teoría asegura que impide absorber la vitamina D; o que hay que quemarse la piel para hacer 'callo' que con eso se está protegido y que esta fórmula es mejor que cualquier protector solar. A los terraplanistas, antivacunas y conspiranoicos en general, se les suman así los negacionistas solares.

Sin embargo, la exposición solar sin protección aumenta del riesgo de cáncer cutáneo a cualquier hora y puede causar quemaduras y envejecimiento de la piel. Y la incidencia del cáncer de piel, el más frecuente a nivel mundial, se ha incrementado en torno al 40% en los últimos cuatro años, según datos de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). En España se estima que se diagnosticaron 20.854 nuevos cánceres de piel en total en 2024.

De hecho, la Asociación Española Contra el Cáncer se estima que una de cada cinco personas desarrollará un cáncer de piel a lo largo de su vida. «Y la causa en gran medida es una mayor exposición al sol sin protección adecuada y a un mayor envejecimiento de la población», relata la especialista en dermatología.

«El 'callo solar' se refiere a una falsa creencia de que la exposición solar gradual puede generar una especie de tolerancia o capa protectora en la piel. En realidad, no existe un bronceado seguro o saludable. Cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta se desencadenan una cascada de reacciones inflamatorias, engrosamiento cutáneo, y mayor producción de melanina (nos ponemos morenos).

Esta mayor producción de melanina implica que nos hemos expuesto a radiación UVB, que es mucho más dañina para las células, y, por lo tanto, estará asociada a un mayor daño. Así pues, está científicamente comprobado que la exposición solar sin protección aumenta el riesgo de cáncer cutáneo y favorece el envejecimiento prematuro», explica la doctora Rosmary Martín.

Avisos por radiación alta

Una cuestión especialmente importante en Canarias, con cada vez más frecuentes avisos por radiación solar alta. «Los avisos de radiación solar, especialmente los relacionados con el índice UV, indican que los niveles de radiación ultravioleta son más altos de lo normal para ese momento del año, lo que aumenta el riesgo para el daño en la piel y ojos», detalla la doctora Martín.

El índice UV indica la intensidad de la radiación UV del sol, en una escala a que va de 1 (riesgo mínimo) a 11+ (riesgo máximo). Estas alertas se emiten cuando el índice es igual o superior a 6, y también cuando es estadística estadísticamente más alto de lo habitual para ese momento del año.

La falta de precaución, en sus casos más graves, puede derivar en un cáncer cutáneo en general, y un melanoma, el tipo más agresivo, en particular. Entre estos factores se encuentra haber sufrido quemaduras solares graves que incluyan la aparición de ampollas, especialmente durante la etapa infantil o la adolescencia, aunque suponen un factor de riesgo a cualquier edad. Además, haber padecido ya un melanoma, no sólo no excluye la potencial aparición de otro, sino que aumenta las posibilidades de que pueda producirse, al igual que las personas que se queman fácilmente o que tienen muchas pecas y/o lunares.

Respecto a los protectores solares, lo cierto es que no suponen un problema de cara a la sintetización de la vitamina D en la cantidad requerida por el organismo, por lo que es perfectamente compatible mantener niveles adecuados de esta vitamina con la utilización de protección solar, asegura la dermatóloga.

Además, y pese a que algunos estudios estimen que entre un 65-80% de la población en España se protege del sol, «en Canarias, independientemente de los bulos o modismos, seguimos manteniendo una cierta adicción a la exposición solar, con un moderado uso de fotoprotección y del cumplimiento de las medidas de cuidado de la piel al sol por lo que seguimos viendo pacientes con quemaduras solares», advierte Rosmary Martín.

Medidas para protegerse del sol

En el día a día es necesario evitar la exposición solar directa, especialmente durante las horas centrales del día (de 10.00 a 17.00 horas), buscar sombra, utilizar ropa protectora (camisas manga larga y pantalones, preferiblemente con FPS, sombreros de ala ancha), gafas de sol, y aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección alto.

Si vamos a la playa, el cuidado ha de ser mayor, incluyendo un fotoprotector de amplio espectro resistente al agua, aplicar una capa generosa 30 minutos antes de la exposición, y reaplicar cada 2 horas, especialmente después de nadar o sudar sin olvidar áreas como orejas, cuello y pies, beber abundante agua para mantener la piel hidratada, utilizar cremas hidratantes ricas en antioxidantes y vitaminas y evitar el uso de perfumes o productos con alcohol que pueda aumentar la sensibilidad al sol.