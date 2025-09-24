Un proyecto pionero incorpora a pacientes en la investigación oncológica La Asociación Española contra el Cáncer desarrolla la iniciativa 'Patient Advocacy' con la mirada puesta en superar el 70% de supervivencia a la enfermedad en 2030

La calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió este 24 de septiembre en un espacio de reflexión colectiva sobre la importancia de la investigación oncológica. Bajo la pregunta '¿Qué es la investigación para ti?', transeúntes de todas las edades dejaron sus respuestas en un mural que pronto se llenó de mensajes como vida, esperanza, tratamientos, calidad de vida o más oportunidades. Un mosaico que resume, en palabras sencillas, el impacto vital de la ciencia en la lucha contra el cáncer.

El acto contó con la participación de la doctora Marta Lloret, presidenta del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), quien recordó que «invertir en investigación es invertir en calidad de vida y en prevención». Lloret anunció además que en 2024 la sede de la Asociación en la provincia de Las Palmas ha destinado 400.000 euros a financiar proyectos de investigación.

También intervino el investigador Silvio Galeano, especialista en Anatomía Patológica en el Hospital Insular de Gran Canaria y beneficiario de una Ayuda Clínico Formación de la AECC. Su trabajo busca perfilar genéticamente distintos tumores para lograr diagnósticos más precisos y terapias personalizadas. «Investigar en cáncer se traduce en sumar vida, más tiempo y más calidad de vida», subrayó.

La voz de los pacientes estuvo representada por Isabel Perera, diagnosticada de cáncer y beneficiaria de los programas de la asociación. En su testimonio destacó la importancia de la investigación y el acompañamiento que reciben quienes conviven con la enfermedad.

Enfoque pionero

En la provincia de Las Palmas se diagnosticaron en 2024 un total de 6.431 nuevos casos de cáncer, según el Observatorio Contra el Cáncer. Ante estas cifras, la AECC impulsa desde hace cinco años el programa Patient Advocacy, pionero en España, que incorpora la voz de los pacientes en la selección y seguimiento de proyectos de investigación. El objetivo es que los científicos conozcan de primera mano las necesidades clínicas y vitales de quienes afrontan la enfermedad.

Actualmente, el programa reúne a más de 30 pacientes de 10 provincias, que participan en convocatorias de ayudas como ATTRACT, para impulsar redes internacionales de fármacos contra tumores poco frecuentes, o las Cátedras AECC, enfocadas en la humanización del tratamiento.

Red en expansión

La Asociación Española Contra el Cáncer es hoy la mayor red de investigación oncológica del país, con más de 2.300 investigadores en 146 centros distribuidos en 38 provincias. Desde 2020 ha respaldado 20 proyectos de innovación con una inversión superior a 5 millones de euros, impulsando incluso la creación de 12 spin-off biotecnológicas. Solo en 2024 se contabilizan 366 avances científicos, el equivalente a un logro cada día, y se apoyan 27 ensayos clínicos, un tercio de ellos internacionales.

Con más de 140 millones de euros comprometidos en investigación, la AECC busca asegurar la continuidad de los proyectos y evitar que se frenen por falta de recursos. El gran reto, recuerdan, es alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en cáncer para 2030, poniendo siempre al paciente en el centro de la investigación.