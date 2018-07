Canarias está «desprotegida» ante el cambio climático por la «inacción»

Alexis González (Ahora Plus) Las Palmas de Gran Canaria

La comunidad autónoma de Canarias no hace nada en la lucha contra el cambio climático ni cosa que se le parezca. La desidia e inacción del Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo es total y absoluta. De manera consciente o por la ignorancia de sus responsables en Política Territorial y Medio Ambiente. Así de crudo lo expone el excoordinador del ya desaparecido Observatorio Canario de Cambio Climático, Ezequiel Navío, en un informe dirigido a quien fuera su superior política directa, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez.

«Canarias está desprotegida frente a la emergencia social del cambio climático por la inacción del Gobierno de Canarias», alerta el experto naturalista en ese informe final sobre su frustrante paso por el Observatorio. Navío, impulsor de este organismo autónomo desde el Cabildo de Lanzarote en junio de 2015, a raíz de su activa participación contra las prospecciones petrolíferas al frente de la Oficina de Acción Global de la isla de los volcanes, no pudo llevar a cabo casi nada de lo previsto, después de 27 meses de espera y otros seis de inoperatividad.

Y los culpables, como se desprende a lo largo de las 18 páginas de su contundente análisis remitido al Gobierno al final de su mandato, en diciembre de 2017, y al que ha tenido acceso este diario a través del portal de transparencia, tienen nombres, apellidos y cargos: desde el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, hasta su viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, pasando por la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

«Como coordinador del Observatorio desde abril hasta septiembre de 2017, y como impulsor de la propuesta de creación del Observatorio desde junio de 2015, se me ha apartado inexplicable y deliberadamente de cuestiones fundamentales y no he recibido respuesta alguna a las diversas acciones que he propuesto para activar el organismo en todos los frentes posibles y necesarios», denuncia Navío en su dossier a la viceconsejera Blanca Pérez, que nunca respondió a sus propuestas.

sin voluntad. «Tras dos años y medio involucrado en tratar de impulsar políticas climáticas con el Gobierno de Canarias, puedo afirmar sin ningún género de duda que no existe voluntad política alguna para trabajar sobre este asunto», sostiene el naturalista radicado en Lanzarote desde que en 1997 abriera la delegación de WWF/Adena. «Lejos de progresar en una evolución positiva tras constituir el Observatorio (abril de 2017) y a pesar de la reiterada y comprometida implicación del diputado David de la Hoz y del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés [de CC] –a los que extiendo mi reconocimiento y gratitud por su esfuerzo- para que el Ejecutivo diera pasos efectivos a fin de activar el Observatorio, éste se encuentra aún en peor escenario que en su punto de partida (julio de 2015)», indica el excoordinador.