70 agresiones sexuales múltiples en Gran Canaria

Agresores en el etorno de la víctima

El perfil de las 271 víctimas, de 7 a 86 años, registradas en el Materno no ha variado en el tiempo. Cada año se atiende de 50 a 60 agredidas con una media de edad de 28 años y en el 47% de los casos el agresor pertenece al entorno de la víctima. En este cómputo no se reflejan todas las agresiones en el rango pediátrico porque el «protocolo se inicia a partir de los 14 años y en mujeres que vienen directamente a Urgencias o porque nos reclama el servicio de Ginecología, y no siempre Pediatría nos llama porque el forense ya acude directamente, con lo que podría haber más casos», explica Cortés.

Los casos de sospecha de sumisión química, por otro lado, sumaron 92 pero se desconoce si las muestra de sangre y orina recogidas dieron positivo o negativo porque son analizadas por el forense, concreta la especialista.