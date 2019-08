«Todo hace indicar que el fuego de Cazadores fue provocado»

Morales ha confesado que «afortunadamente ha sido hoy y no ayer, y se han podido emplear medios que estaban en la cumbre para atajar cuanto antes este incendio. Si hubiese sido ayer la situación hubiese sido muy grave».

«Todo indica que es provocado»

Optimismo con el incendio en la Cumbre

Morales también se ha referido al incendio forestal que afecta a la cumbre de Gran Canaria. «Tenemos buenas noticias en lo que va de noche. El perímetro no se ha superado y el viento no ha avivado el incendio de la cumbre. Está controlado, no ha avanzado a pesar del viento».