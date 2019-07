El juzgado rechaza suspender el desahucio de Rita y de su niña

Sin ingresos

El problema es que Rita María, que tiene dos hijos a su cargo, aunque solo uno es menor de edad, no solo no tiene casa a dónde ir, sino que no percibe más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. Rita está desesperada. Sabe que la casa no es suya, ni pretende quedarse en ella, pero pide que al menos le ayuden para no verse sin un techo bajo el que poder dormir. La mala noticia, según informó ella misma a este periódico, se la dieron a primera hora de este lunes. Se la facilitaron técnicos municipales de Vivienda.

Este caso judicial arrancó en noviembre de 2015, cuando la adjudicataria oficial de la casa descubrió que Rita se había metido dentro y la denunció. La primera sentencia en su contra data de junio de 2018, contra la que Rita presentó recurso de apelación que finalmente le fue desestimado por una nueva resolución, esta vez de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de abril de este mismo año 2019. Ahora Rita dice que no sabe a quién acudir. El Ayuntamiento asegura que explora otras vías, pero nada es seguro. El tiempo ya corre en contra de esta familia.