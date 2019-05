El Gobierno canario garantiza una casa para la vecina de Las Huesas

Rita María Pérez y sus dos hijos, de dos y 19 años, no se verán en la calle. El Gobierno canario conoce su situación y, en coordinación con el Ayuntamiento de Telde, le garantizará una alternativa habitacional de la mano del programa Canarias + Viviendas x Familias, ideado precisamente para casos de emergencia como el de esta familia de Las Huesas. Así lo aseguró ayer la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León. Rita okupó desde 2015 una vivienda que estaba vacía, pero ya tiene sobre sus espaldas dos sentencias en contra que ordenan la ejecución de su desahucio. Fue instado por la adjudicataria de esta vivienda pública, que, pese a no residir allí, ha hecho valer sus derechos sobre el uso de este piso social. Rita no tiene trabajo y no percibe más ingresos que los 120 euros de la manutención que le pasa el padre de su niña. Tampoco cobra paro.

León aclara, no obstante, que no podrán activar este protocolo hasta que no se cuente con una fecha concreta para el lanzamiento. Y por ahora no la hay. La Audiencia Provincial dictó sentencia el 5 de abril de 2019 y condenó a Rita a dejar el techo que le da cobijo a ella y a sus hijos desde noviembre de 2015. Le daba un mes de plazo para su salida voluntaria. Pero este tiempo ya se cumplió y esta familia ha decidido no marcharse porque no tiene a dónde ir. Así las cosas, lo probable es que en breve el juzgado señale una fecha para el lanzamiento. Será entonces cuando el Gobierno podrá intervenir. Pedirá al Ayuntamiento un informe que acredite la situación de vulnerabilidad social de esta familia y lo adjuntará a la solicitud que hará ante la Justicia para pedir el aplazamiento del desahucio. «Les pediremos algo de tiempo para poder darles una alternativa habitacional y evitar que se vean en la calle», apunta.

Respecto a la situación de la casa en sí que fue okupada por Rita en Las Huesas, León recordó que el parque público de vivienda en Canarias está formado por unas 20.000 casas y advirtió de que las que no están habitadas son producto de un incumplimiento por parte de las familias a las que se les adjudicó. Pese a que la consejería, subrayó, hace inspecciones y a que también recibe alertas sobre pisos vacíos por parte de vecinos o juntas de administradores, el Gobierno desconocía la situación en la que se hallaba esta vivienda que okupó Rita. Así las cosas, la máxima responsable del Instituto Canario de la Vivienda anunció el inicio de un procedimiento para conocer las circunstancias por las que esa casa estaba deshabitada. Matizó que las puede haber vacías, pero siempre de forma temporal y tras causa justificada y autorizada. De no tener permiso, se tramitará la recuperación de la vivienda para ponerla a disposición de otra familia.