Cuenta atrás para Rita y sus hijos

Tenía claro cuál sería su destino más inminente, pero no de cuánto tiempo dispondría. Ahora ya lo sabe. El letrado judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde dictó este lunes una diligencia de requerimiento en la que advierte a Rita Pérez Martín de que, de acuerdo a los términos de la última sentencia que decidió en su contra la Audiencia Provincial, el 5 de abril de 2019, tiene un mes para dejar libre esa vivienda. «Con el apercibimiento expreso de que de no verificarlo se proceda a su lanzamiento por la Fuerza Pública».

Preocupada

La noticia le cayó como un jarro de agua fría. No por esperada iba a ser menos desasosegante para ella y para sus hijos. Está preocupada. Se agarra al compromiso público que le hicieron tanto el Ayuntamiento de Telde como el Gobierno de Canarias de que no se vería finalmente en la calle, de que le buscarían una alternativa habitaciones, por eso este lunes hizo llegar copia de esa notificación a las dos administraciones. «Pero ¿qué hago ahora? No me han dicho nada. ¿Me espero o me pongo ya a embalar mis cosas?», se preguntaba ayer en voz alta. Vive en un mar de incertidumbre. Con todo, confía en que al menos Gobierno y Ayuntamiento logren que el juzgado frene el lanzamiento. «Me dijeron que en 15 días vendrán a ver si sigo aquí».