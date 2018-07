«Queremos el Siam Park, pero debe cumplir la legalidad»

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha explicadolos motivos del retraso del parque acuático de El Veril, respondiendo a la empresa promotora que le acusa de obstaculizar la obra. «Queremos que se construya el Siam Park, pero cumpliendo todos los requisitos legales para que no pueda ser denunciado y paralizado», aseveró el alcalde.

«Hasta ahora la empresa promotora no ha cumplido con todos los requisitos para obtener la licencia. Tiene que cumplir con todos los requisitos urbanísticos que se le exige, como cualquier otra empresa en el municipio. Los promotores deben cumplir con todos los requerimientos que exigen los técnicos para poner obtener la licencia, no podemos hacer excepciones con respecto a otras empresas que operan en San Bartolomé de Tirajana», manifestó Pérez, que recordó que la empresa de Siam Park no ha pagado los 5 millones para realizar la obra correspondientes al aprovechamiento del terreno que debe pagar al ayuntamiento, unos 2,5 millones correspondientes al 10% de la obra, y otros 2,3 millones por el proyecto de urbanización.