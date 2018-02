Cortezo ofrecerá Güi Güi al Cabildo

Morales negó categóricamente que los 3 millones de metros cuadrados que están a la venta en un portal inmobiliario de China ya hayan sido comprados porque el Cabildo tiene el derecho de tanteo y retracto sobre tales terrenos, al tratarse de un espacio natural protegido, de modo que su venta a cualquier posible interesado resulta inviable si la corporación insular no ejerce antes su opción de compra al mismo precio que esté dispuesto a pagar ese hipotético comprador, explicó.

El valor del mercado

No obstante, aclaró también, el Gobierno insular no está dispuesto a pagar por ese suelo ni un euro más del valor de mercado de tales terrenos que establezca la tasación que encargaría en caso de llegar a un acuerdo con Jaime Cortezo. De momento no dispone de ninguna valoración, aseguró.

El Cabildo, comentó Morales, sabe que vender tal superficie no será sencillo porque se trata de un espacio en el que no cabe ningún tipo de actividad lucrativa. «Da igual que lo compre un chino o un senegalés. Ahí no se puede hacer nada», sentenció sobre la posibilidad de adquirir el frente de playa de Güi Güi.

El precio de venta de la parte privada de la Reserva Natural Especial que figura en el portal www.juwai.com asciende a 6 millones de euros.