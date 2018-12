Kiessling: «Hay un interés nulo de Pérez en resolver el problema»

«Nosotros pagaremos la licencia de obra y el convenio de aprovechamiento urbanístico el mismo día que nos sea concedida. Si no es así, que nos dicte la resolución obligándonos a ese pago y entonces iremos a los tribunales, pero sigue sin resolver el procedimiento y por eso hemos denunciado. Hay un nulo interés de Pérez en resolver el problema. Entiendo que podamos parecer groseros o prepotentes, pero no es nada de eso, somos humildes y venimos aquí a invertir y agradecer que nos dejen hacerlo. Luchamos en muchos frentes y el acuario es la muestra perfecta de colaboración entre instituciones y nosotros», argumentó. A Kiessling no le importa un hipotético cambio en la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. «No es mi problema. Sí lo es que yo he confiado en San Bartolomé de Tirajana, compramos el terreno, invertimos mucho dinero y me parece una barbaridad que esto nos esté pasando. Queremos hacer algo bueno que no hace daño, crea empleo, genera turismo y hay un alcalde que frena todo. Que me de la licencia y se la pago ese mismo día, pongo el dinero en un banco ya, sobre la marcha. El alcalde ha sido desleal en lo que acordamos cuando iniciamos el proyecto», destacó.

Credibilidad.

«Cuando no ves credibilidad en la otra parte, que solo lanza mensajes falsos contra un proyecto en el que ya hemos invertido 13 millones, es muy difícil. Lo primero que ha destruido completamente es la confianza y lo segundo son las ganas. No ha habido un movimiento honesto por parte de las autoridades de San Bartolomé de Tirajana. Ya el interés y el impulso no es el mismo y la que tiene que cumplir es la administración local. Imagínese que fue el 17 de octubre del año pasado cuando solicitamos la licencia y no nos la han concedido», argumentó.

Sigue con la ilusión de terminar su vida empresarial con el Siam Park

«Yo no he venido a Gran Canaria a hacerme rico», aclaró Kiessling, «ya vine rico y lo único que me puede pasar aquí es que me haga pobre. He venido a Gran Canaria por ilusión y con las ganas de que nuestro Siam Park de Gran Canaria genere 500 empleos directos. Sería un sueño terminar mi vida profesional y empresarial con la inauguración del Siam Park de Gran Canaria. Eso, añadido a la satisfacción de que Loro Parque, ese niño que nació hace 48 años, ya es una empresa canaria de mucho éxito y con unos empleados felices», añadió. Tras haber entrado en el fondo de la polémica con Marco Aurelio Pérez, el presidente de Loro Parque advierte que «no quiero ofrecer un discurso pesimista», cuestionado sobre el futuro del Siam Park de El Veril. «Respeto el trabajo que mi gente y mi hijo ha realizado en este proyecto, que ha llegado hasta este punto después de mucho esfuerzo. La pena es que, tras tres años, lo sigue frenando el alcalde. Ha costado un montón de trabajo y dinero –15 millones de euros según sus estimaciones– porque hemos superado muchas trabas. Primero tuvimos una negociación intensa para comprar el terreno, luego empezamos a tramitar con el Consejo Insular de Aguas la concesión del cauce del barranco y la obra, luego Santana Cazorla nos pleiteó por el terreno, se hizo el cambio del trazado del tren, el Plan de Modernización, que se declarara proyecto estratégico, afrontamos la demanda de los ecologistas, la de la empresa Lebensraum Wasers que usa el alcalde como argumentos en nuestra contra...», explica. Aún así, «en un principio queremos hacer este parque, es nuestra forma de trabajar, crear nuevas infraestructuras. ¿Qué he hecho yo de malo? Empecé con 30 empleados y hoy tenemos más de 1.000 y aquí en el acuario hay 92 de los que 90 son de Gran Canaria. Estamos dando trabajo y hacemos lo que se espera de nosotros».

Menor tamaño.

Por último, anunció que su intención inicial era que el Siam Park de Gran Canaria fuera más grande que el de Tenerife, «pero nos han quitado un montón de miles de metros cuadrados de los 185.000 que habíamos comprado y será difícil porque estamos por debajo de los números de Adeje. No ha sido planeado así y fíjese que incluso el alcalde en su momento nos propuso un terreno anexo para el aparcamiento que ha quedado en nada y tendremos que hacer un parking subterráneo que nos costará tres millones. Mi idea era que Canarias tuviera la oferta de ocio más importante del mundo con Loro Parque, los dos Siam Park y el acuario Poema del Mar».

No volverá a ceder.