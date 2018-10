Kiessling denuncia el desprecio de Pérez

El presidente de Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, está «harto de las continuas trabas» que está recibiendo por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que aún –un año después– no le ha concedido la licencia para realizar la obra del Siam Park de El Veril. El empresario apunta a Marco Aurelio Pérez y se siente víctima de la disputa entre el regidor y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. «Nos está utilizando como herramienta política», agrega. «No sé que pasa en San Bartolomé porque no avanzamos y, cuando solucionamos un problema, nos encontramos con otro. Tengo mucho respeto de seguir poniendo más, más y más en ese proyecto si no veo una solución que aclare el futuro del parque. Queremos invertir, crear empleo, atractivo y tener un parque excepcional, pero cada vez es más complicado», reflexiona Kiessling.

«Pido perdón a quién sea por si hemos metido la pata en algún momento, que no sé cuando sería, pero si así ha ocurrido, lo siento. Pero aparte de esto, no entiendo la postura de Marco Aurelio Pérez», añade Kiessling. «Desde que hablamos del Siam Park por primera vez han pasado siete años, empecé con 74 y ahora voy por los 81. He hecho ya tantas cosas, he trabajado tanto, que no me dan ganas de perder la ilusión en estos años de mi vida al verme dentro de un campo de minas del que no sé si voy a salir vivo o no», afirma el presidente de Loro Parque. Para él, el problema en El Veril «no es una cuestión de dinero, créame», es que «no entiendo por qué nos cortamos las posibilidades nosotros mismos. Queremos hacer algo grandioso, sabemos hacerlo, estamos convencidos de hacerlo, pero si no quieren, pues no quieren. Si no hago este parque en Gran Canaria, quizás viva más tranquilo. Es algo que el alcalde debe de valorar y solo él debe de saber por qué se comporta así conmigo. Sé que Marco Aurelio Pérez ha dicho que cuando el alemán, refiriéndose a mí aprenda su idioma, entonces hablará conmigo. Pero mire, yo hablo cuatro idiomas, cada uno a mi estilo y me defiendo bien en esta vida. No tengo ningún complejo con este alcalde. Una cosa está clara, yo lo he tratado siempre con respeto y voy a continuar tratándolo de la misma manera, pero pido que él me trate con el mismo respeto a mí», advierte.