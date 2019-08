Los guardianes de la isla están en Artenara

Mientras en Las Palmas de Gran Canaria cientos de ciudadanos han agradecido con aplausos y pancartas la labor de los hidroaviones en las tareas de extinción de los incendios forestales, en lo más alto de la isla, ls miembros del equipo helitransportado del Cabildo de Gran Canaria han estado batallando sin descanso y en silencio contra las llamas desde hace doce días. Ellos, los comandantes Marlene Nogueira, Ismael Fernández y Paulo Melo, los técnicos Abraham Hernández y Rafael Pardo, junto con los mecánicos Daniel Rodríguez y Francisco Passeira, han trabajado a destajo en los tres incendios junto con el resto del personal de Medio Ambiente, una labor «dura pero necesaria y más en situaciones complicadas como las que hemos vivido estas dos semanas», relataba la piloto portuguesa que cumple ya su quinto año de campaña en Gran Canaria.

Para los pilotos, estos tres incendios han sido «terroríficos», como así señaló Nogueira. «Ha sido muy duro porque por el día trabajábamos entre todos muy bien frenando las llamas y luego, cuando llegaba la noche, se complicaba la situación y los cambios del viento lo echaba todo por tierra. Nos frustraba cuando llegaba la mañana y veíamos que se habían quemado muchas zonas que salvamos el día anterior. Entendemos que para algunas personas pueda parecer raro que se diga que todo mejora y al momento empeore y vuelva el infierno, pero la meteorología no se puede controlar», detalla la experimentada profesional lisboeta. Según el leonés Ismael Fernández, que cumple con esta su segunda campaña en Gran Canaria, el primer incendio «nos puso al límite pero pudimos trabajar bien». El segundo «fue más pequeño y lo controlamos con rapidez», relataba, aunque «ya el tercero fue un desastre. Un desastre para las personas, para el ecosistema, la flora de zonas sensibles quemadas, además de muchas infraestructuras dañadas. Es duro pero al menos no tenemos que lamentar vidas. Ha sido determinante la coordinación», detalló. A ellos les queda «un dolor enorme» al ver Gran Canaria teñoda de negro. «Es así porque le coges cariño a la isla y su gente», contaba Marlene Nogueira. Ella lleva ya cinco años «aquí y la considera mi segunda casa y al verlo todo negro me duele mucho, aunque saber que no hay personas afectadas y que se ha podido controlar también reconforta. Hay zonas calcinadas pero otras tantas que se han conseguido salvar. Aún así, impresiona mucho».