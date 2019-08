El celebrado ‘zasca’ de un bombero de Gran Canaria

Este fue el celebrado mensaje: «Soy cabo de bomberos de Gran Canaria. Los que están descansando ahí son mis compañeros de Fuerteventura. Estamos exhaustos. Descansamos ahí porque en primera línea no entra nadie más que nosotros. Así es y así debe ser». González añade: «En mis vacaciones y con mi dinero, embarco para tratar de salvar a personas que se están ahogando por personas como tú. Me parece tan oportunista y despreciable tu mensaje que, agotado como estoy, me veo en la obligación de responderte. Incluso trataría de salvar tu vida si te viese en peligro. Incluso a ti».